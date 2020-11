Quelle devrait être la durée d'un entraînement ?

Comment pratiquer le grignotage sportif

Pour conserver ou améliorer votre niveau de force physique et votre définition musculaire, profitez du temps dont vous disposez pour réaliser la version la plus efficace de votre entraînement. Pour Joe Holder, coach Nike et adepte de l'« exercise snacking », cela signifie deux choses.



D'une part, il vous faudra redoubler d'efforts lors de chacune de ces mini-séances. Lorsque vous vous donnez à fond, vous sollicitez davantage les fibres musculaires à contraction rapide, qui sont nécessaires aux mouvements rapides et puissants caractéristiques du sprint, des sauts et de l'haltérophilie. Ce faisant, vous répliquez la charge de travail d'un entraînement plus long en beaucoup moins de temps, explique Martin Gibala.



Disons que vous envisagiez de réaliser trois séries de 10 pompes lors de votre entraînement mais que, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas vous rendre à la salle de sport. Au lieu de tenter de réaliser 10 pompes à trois reprises durant la journée, entraînez-vous plutôt en pensant que vous n'arriverez pas à atteindre votre objectif. Pour cela, faites autant de répétitions que possible (en soignant la posture) en autant de séries que votre emploi du temps vous le permet, conseille Joe Holder. Une autre manière d'intensifier votre entraînement est de ralentir le geste à chaque répétition, ce qui augmente le temps passé en tension. Cela renforce vos muscles en les faisant travailler plus longtemps.



D'autre part, vous devrez vous concentrer sur des mouvements complexes, comme les levées de genoux sur place, les pompes Spiderman ou les squats avec développés épaules. Ces exercices mobilisent plusieurs groupes musculaires pour optimiser l'efficacité de votre mini-WOD. « Non seulement vous renforcerez simultanément plusieurs zones du corps, mais votre rythme cardiaque accélérera plus vite que si vous ne travailliez qu'un seul muscle. Les avantages pour votre métabolisme en sont d'autant plus importants », explique Joe Holder.