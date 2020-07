Podcast Trained : les petites habitudes font les grands changements

On ne naît pas excellent, on le devient. Dans cet esprit, la série de podcasts « Trained » de Nike explore l'approche holistique du fitness pour vous aider à devenir un meilleur entraîneur et un meilleur athlète. Découvrez les dernières innovations, idées et tendances présentées par des experts dans le domaine du training.



Pour devenir la meilleure version de vous-même, il vous suffit de réaliser de petits changements durables. C'est en tout cas la formule conseillée par BJ Fogg, chercheur en sciences du comportement, directeur du Behavior Design Lab de l'université de Stanford et auteur du best-seller Tiny Habits: The Small Changes that Change Everything. Dans ce nouvel épisode, Ryan échange avec BJ Fogg sur ses recherches, ses études de cas et son approche en termes de modification du comportement. Découvrez avec lui en quoi la méthode Tiny Habits peut vous venir en aide dans tous les domaines de votre vie, de votre programme de training à votre bonheur en général.