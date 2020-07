Sauter plus haut, courir plus vite, être plus performant

« Le réseau fascial est comme un film plastique continu et dynamique qui divise, compartimente et focalise le mouvement en permettant à ce qui pourrait être considéré comme un ensemble aléatoire de muscles, nerfs, vaisseaux sanguins et organes d’agir comme un ensemble cohérent », explique Rebecca Pratt, professeure d’anatomie au sein de l’école de médecine William Beaumont de l’Université d’Oakland. « Le réseau fascial inclut les tissus conjonctifs intramusculaires, mais aussi les tendons, les capsules articulaires et les ligaments, précise Robert Schleip.



Sur les tendons, on observe une forme ondulante, qu’on appelle tout simplement ondulation. Plus l’ondulation est marquée, plus la capacité de stockage du tendon est importante. » En running, par exemple, lorsque votre pied frappe le sol, le tendon d’Achille absorbe la charge. L’ondulation se redresse alors temporairement pour stocker l’énergie cinétique. Lorsque vous poussez sur le sol, le tendon se rétracte pour former à nouveau cette ondulation. C’est la détente qui vous propulse vers l’avant. Plus la capacité de stockage du tendon est importante, plus la réserve de réactivité dont vous disposez est grande.



« Des études sur les animaux ont montré qu’après trois mois de course régulière, l’ondulation du tendon est plus prononcée, précise Robert Schleip. Cela suggère que, de la même façon que le travail de renforcement permet de développer le volume musculaire sur la durée, vous pouvez augmenter l’ondulation de vos tendons et donc la capacité de vos fascias à favoriser un mouvement puissant de votre corps.



Et le running n’est pas la seule façon de développer la capacité de stockage cinétique de vos fascias. « Les gens qui réalisent des exercices pliométriques (de saut) entraînent leurs muscles à moins se contracter tout en stockant l’énergie plus efficacement », souligne le spécialiste. Lorsque vous sautez ou bondissez, vos fascias s’allongent et se contractent rapidement, renforçant ainsi l’ondulation. Des études suggèrent qu’au bout de trois mois d’exercices pliométriques réguliers (qui selon l’ensemble des experts doivent être pratiqués à intervalles de 48 h maximum), les tendons présentent plus de détente et d’ondulation. Même la pratique de sauts verticaux sur place pendant une dizaine de secondes (façon pogo !) quelques fois par semaine peut être bénéfique pour vos fascias.



Découvrez trois autres façons d’améliorer votre ondulation et de préserver la santé de votre réseau fascial.