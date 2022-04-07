La physiothérapeute Ann Nwabuebo sur le plancher pelvien

Comme beaucoup de personnes qui ont des problèmes de plancher pelvien, Ann Nwabuebo, kinésithérapeute, a vécu avec sans le savoir pendant des années. Ce n'est que lorsqu'un kinésithérapeute a qualifié ses symptômes de douleur et de fréquence urinaire d'atypiques qu'elle a réalisé qu'ils étaient traitables. En quelques séances seulement, Ann Nwabuebo a été soulagée et a orienté sa carrière pour devenir praticienne de la rééducation pelvienne afin d'aider les autres à faire de même. Dans cet épisode, la fondatrice et directrice générale de Body Connect Physical Therapy se joint à l'animatrice Jaclyn Byrer pour aider à réduire la stigmatisation autour du dysfonctionnement du plancher pelvien, offrir des stratégies pour éviter les problèmes et expliquer quand il est temps de consulter un professionnel. En proposant des exercices pour renforcer ces muscles, elle permet aux personnes de tous les genres, de tous les niveaux de forme physique, ou encore à chaque étape d'une grossesse de s'assurer qu'un plancher pelvien dysfonctionnel ne limite pas leur vie.