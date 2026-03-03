Présentation de la Phantom 6 Player Edition d'Alexia Putellas : une chaussure de foot digne de « la reine »

« En grandissant en Espagne, je ne pouvais regarder que des hommes jouer au foot », dit-elle. « Je n'ai jamais osé rêver de jouer au Camp Nou ou d'avoir ma propre chaussure Nike. »

Comme le reste du modèle, la palette de couleurs de la Phantom 6 Player Edition d'Alexia Putellas s'inspire de ses mouvements et de ses prouesses sur le terrain, avec des rouges éclatants reflétant la puissance et la créativité et des tons noirs représentant la confiance et le contrôle. Les accents métalliques claires et les éléments pailletés ajoutent des touches d'éclat pour un effet plus élégant, tandis que les graphismes superposés ajoutent un attrait visuel supplémentaire.

Sa première chaussure signature impressionne non seulement par son style, mais également par sa conception, avec des technologies haute performance et innovantes développées grâce aux observations d'athlètes pro, y compris, bien sûr, Putellas elle-même. Cette version de la Phantom 6 est conçue pour que les joueurs de tout âge puissent effectuer des attaques précises et des changements de direction rapides similaires à ceux de leur idole.

Cette capacité à impressionner sur le terrain est due à l'empeigne Tuned Gripknit de la chaussure, qui offre une précision ultime dans toutes les conditions. La plaque Cyclone 360 permet une adhérence rotative et des mouvements rapides, tandis que l'espace pour les orteils est pensé pour le confort et le contrôle du ballon.

La chaussure Player Edition est accompagnée de plusieurs vêtements coordonnés amusants pour les fans d'Alexia Putellas de tout âget : un survêtement pour les adultes et un t-shirt et un short pour les enfants. Ces pièces présentent des détails de conception similaires à ceux de la chaussure et célèbrent Putellas en tant que force dominante dans le sport.

La Phantom 6 Player Edition d'Alexia Putellas est désormais disponible sur Nike.com et chez certains revendeurs en versions adulte et enfant : la Phantom 6 Elite FG Low-Top et la Jr. Phantom 6 Academy MG.