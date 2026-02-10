Jordan et Levi's collaborent pour lancer de nouveaux coloris Air Jordan 3 et une collection de vêtements

La collection s'étend au-delà des chaussures pour inclure des vêtements, avec neuf pièces polyvalentes et accrocheuses, dont un t-shirt qui réinvente le graphisme original « Button Your Fly », mélangeant sportswear et streetwear avec des éléments classiques propres aux deux marques et à la culture sportive.

Les vestes comprennent la Jordan Brand x Levi's Pinnacle Varsity Jacket, un look audacieux pour ceux qui en veulent un peu plus. Confectionnée en laine Melton, elle est dotée de manches en cuir, d'une doublure en satin matelassé et d'un écusson représentant un cowboy chevauchant un taureau, un clin d'œil évident à l'héritage de Michael Jordan avec les Chicago Bulls.

Parmi les autres vestes, on trouve une veste de camionneur courte en denim noir délavé, avec une coupe carrée et un logo Wings surdimensionné dans le dos ; une veste surchemise en denim indigo délavé avec des détails en cuir de porc Levi's et en blé doré ; et un sweat à capuche confortable en polaire avec un délavage noir vintage, doté d'un zip à double sens et d'un motif représentant les deux marques.

Parmi les autres pièces en denim, on trouve un jean baggy noir inspiré du modèle Levi's 578 avec une couture d'entrejambe allongée et un short en denim extra-baggy avec des plis profonds dans un délavage indigo rincé.

La collection comprend également une casquette en denim avec broderie Air Jordan, Red Tab sur le bord et matériel Nike Air en laiton antique, ainsi qu'un maillot de football court et carré marqué par des empiècements rouges mats et brillants contrastés et une étiquette de jock de la marque Nike x Levi's.