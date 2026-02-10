La Air Jordan 6 Infrared, une chaussure tout droit sortie du passé

« C'est la pièce maîtresse de la collection Infrared », explique Harvey. « Je suis ravi que cette icône nouvellement réinventée inspire les fans à toujours viser plus haut. »

Conçue à l'origine par Tinker Hatfield, l'AJ6 Infrared a connu plusieurs versions au fil des ans, la première en 2000.



Une version, cependant, a été gardée secrète pendant près de trois décennies : un échantillon d'Infrared qui est apparu dans un catalogue d'avant-première de la saison 1999 avant d'être retiré de la production. Ce qui distinguait cette version était le placement de la teinte Infrared. Contrairement à d'autres modèles, dans cette chaussure, la couleur infrarouge vive et accrocheuse a été étendue à la majeure partie de la semelle intermédiaire au lieu d'être réservée au talon et à certaines parties de la pointe.