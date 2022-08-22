Cinq idées de repas scolaires sains pour les enfants

Préparer le déjeuner des enfants est un moyen de s'assurer qu'ils bénéficient d'une alimentation adaptée à leurs besoins en matière d'apprentissage, d'énergie et de croissance physique.

En préparant leurs repas du midi pour l'école, vous vous assurez que vos enfants restent concentrés et pleins d'énergie tout au long de la journée, même s'ils se montrent difficiles en matière de nourriture, s'ils ont des besoins alimentaires spécifiques ou s'ils ont un appétit vorace. En effet, les enfants ont des besoins nutritionnels spécifiques pour favoriser leur croissance physique et le développement de leur cerveau. Le calcium, le fer, les vitamines B et la vitamine C ne sont que quelques-uns de ces vitamines et minéraux essentiels.

(Contenu apparenté : Qu'est-ce qu'une carence en fer et comment savoir si cela me concerne ?)

Consommer des protéines et des glucides complexes en quantités suffisantes est important pour une croissance optimale. Sans compter que la consommation de protéines et de glucides plus complexes (en plus de légumes et de fruits) contribue à réguler l'humeur, selon un article de recherche publié en 2020 dans la revue Frontiers in Psychiatry. Les fibres sont une autre catégorie de nutriments importants qui peuvent aider les enfants à préserver leur santé intestinale, car elles favorisent une digestion saine.

Lorsque vous préparez des plats pour les enfants, il est important de trouver un équilibre entre le respect de leurs envies et l'apport d'aliments riches en nutriments. L'une des meilleures manières de s'assurer que les enfants apprécieront leur repas est de leur demander ce qu'ils préfèrent en termes de saveurs et de textures. En intégrant à leur repas un aliment ou un ingrédient qu'ils aiment, tout en y ajoutant un nouvel aliment, vous préparerez des repas qu'ils mangeront à coup sûr.