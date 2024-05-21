L'histoire de la Pegasus
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Replonge dans les archives pour découvrir les secrets de la plus célèbre des chaussures de running.
Difficile de croire que la chaussure de running la plus populaire de Nike a été retirée de la gamme pendant un moment (spoiler : son absence n'a pas duré).
Quand la Pegasus est sortie en 1982, la technologie Nike Air était encore une nouveauté. Jusque-là, les unités Air s'étendaient sur toute la longueur de la chaussure. Sur la Pegasus, l'unité Air était placée uniquement dans le talon, la zone du pied qui entre en contact avec le sol pour la plupart des athlètes.
Unité Nike Air. Semelle extérieure gaufrée. Mousse innovante. Avec ce combo gagnant, la Pegasus avait tout pour plaire et devenir une référence en matière d'amorti réactif. Durant le premier mois, 8 000 paires ont été vendues. Et environ un mois plus tard, plus de 35 000. Au cours du premier semestre de 1983, les ventes ont grimpé à plus de 300 000 unités.
Technique et abordable, la Pegasus a continué à gagner en popularité. Et jusqu'en 1993, son design n'a presque pas évolué. Pourtant, pendant quelques années, le succès de la Pegasus a été remis en question. Certaines nouveautés, comme le chausson en élasthanne, l'empeigne plus rigide et l'unité Air visible au talon, n'ont pas plu à la communauté running.
La chaussure a donc été retirée de la gamme. C'était le seul moyen de sauver la franchise. L'équipe a alors retravaillé le modèle, avec pour mot d'ordre : « revenir à l'essentiel ». Retirée à l'automne 1998 et relancée à l'automne 2000, la gamme Pegasus était prête à reprendre du service dans la nouvelle Bowerman Series. L'objectif de cette collection de chaussures était de créer des modèles fiables, imaginés pour et par la communauté running. En 2001, les ventes de la Pegasus ont atteint près de 19 millions de dollars durant la première année complète sur le marché.
Puis est arrivée l'unité Zoom Air, à l'amorti ultra-réactif. Déjà populaire sur d'autres modèles, elle s'est invitée sur la Pegasus en 2010 (et aujourd'hui encore, c'est elle que l'on retrouve sur ce modèle). Par la suite, plusieurs améliorations ont été apportées, comme l'empeigne plus respirante et autres bonus qui ont donné un coup de peps à la franchise. Pour sa 35e édition, la Pegasus intègre pour la première fois une unité Zoom Air sur toute la longueur, qui épouse parfaitement la courbure de la chaussure. Son succès était-il toujours au rendez-vous ? Douze millions de paires ont été vendues en l'espace d'un an.
Au cours des 20 années suivantes, la Pegasus est devenue la chaussure préférée de la communauté running. Pendant ce temps, l'équipe de design Nike a continué à travailler avec les athlètes pour rendre le modèle plus innovant et plus performant. Objectif : utiliser la Pegasus comme base pour créer toute une gamme de chaussures haute performance, adaptées à tous les runs.
Cet été, Nike lance la Pegasus 41 (photo ci-dessus). Elle intègre une nouvelle semelle intermédiaire en mousse ReactX sur toute la longueur et des unités Air Zoom à l'avant-pied et au talon. Vue pour la première fois sur la gamme Pegasus, la mousse ReactX assure un meilleur retour d'énergie que la mousse React, tout en réduisant l'empreinte carbone de la chaussure.
La gamme Pegasus 2024 présente différentes silhouettes pour tous les besoins, tous les niveaux et tous les terrains, notamment des versions faciles à mettre, imperméables, ou encore des modèles de trail ou adaptés à l'hiver. Il y a une Pegasus pour chaque run et pour chaque athlète. À toi de trouver celle qui est faite pour toi. Pas d'énergie à perdre. Cours en Pegasus.