L'histoire de la Nike Dunk

Mais d’où vient la Dunk, au juste ? Les chaussures de basket de Nike qui étaient populaires à l’époque, comme la Legend de 1984, la Terminator de 1985 et la Jordan 1 de 1985 (photo ci-dessus), ont été mélangées pour créer la Dunk. En fait, la Dunk est née très rapidement : elle a été conçue, développée et expédiée en six semaines.

Dans les années 90, elle trouve un nouveau souffle dans la communauté du skate, qui la (re)découvre à prix bas dans les magasins de bonnes affaires. En plus d'être abordable, la Dunk avait le look et la structure adaptés au skate et aux figures.