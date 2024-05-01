L'histoire de la Blazer
Service des archives de Nike.
Découvre toute l'histoire de la sortie de la Blazer dans les années 1970.
L'histoire de la Nike Blazer commence au début des années 70. La chaussure tire son nom de l'équipe de basket professionnelle locale de Nike qui venait de rejoindre la ligue : les Trail Blazers de Portland. Selon le Department of Nike Archives, certains membres de l'équipe auraient été les premiers sportifs pros à porter le Swoosh.
Ce sont eux qui ont essayé les prototypes de la Bruin en 1972. On confond souvent la Bruin et la Blazer parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Mais en décembre 1972, la Blazer a fait à son tour son entrée sur le terrain.
Dans un catalogue de l'époque, on pouvait lire à son sujet : « C'est une chaussure robuste et bien conçue. Elle garantit un maximum de maintien et de confort. La Blazer HT est faite pour les stars du sport du monde entier. ». La « meilleure empeigne en cuir de veau » était fixée à la semelle grâce au procédé de vulcanisation (empeigne collée à la semelle extérieure en caoutchouc par la chaleur d'un énorme four). À l'époque, seules quelques usines japonaises étaient capables de réaliser cette technique.
Peu après leur sortie, la Bruin et la Blazer étaient toutes les deux disponibles en daim, « dans des couleurs conçues pour les winners ». Mais ce n'était que le début.
Quand la star du basket professionnel George Gervin, « The Iceman », a rejoint la ligue, il ne portait pas encore de Nike. Gervin est le premier athlète Nike à avoir reçu sa chaussure « du joueur ». Sa Blazer portait l'inscription « ICEMAN » au talon, à la place du « NIKE » standard.
Cette innovation Nike conçue pour le parquet a été reprise par les fans de skate pour s'imposer loin des paniers. Il a fallu attendre 2005 pour que Nike SB crée une Blazer 100 % dédiée au skate.
À partir de là, les deux versions SB et OG ont décollé. Au fil des ans, elles ont été à l'origine de nombreuses collaborations très convoitées.
En 1973, l'affiche publicitaire ci-dessus a été l'une des premières à présenter les produits de la marque Nike, comme la Blazer, la Cortez, la Greco et la Nike.
Depuis plus de 50 ans, la Blazer est une chaussure emblématique, dont le design reste fidèle à ses origines. Rares sont les chaussures du début des années 70 qui ont eu un tel succès, et qui perdure encore aujourd'hui.
Découvre ci-dessous les toutes dernières Nike Blazer.