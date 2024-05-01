L'histoire de la Blazer

Dans un catalogue de l'époque, on pouvait lire à son sujet : « C'est une chaussure robuste et bien conçue. Elle garantit un maximum de maintien et de confort. La Blazer HT est faite pour les stars du sport du monde entier. ». La « meilleure empeigne en cuir de veau » était fixée à la semelle grâce au procédé de vulcanisation (empeigne collée à la semelle extérieure en caoutchouc par la chaleur d'un énorme four). À l'époque, seules quelques usines japonaises étaient capables de réaliser cette technique.

Peu après leur sortie, la Bruin et la Blazer étaient toutes les deux disponibles en daim, « dans des couleurs conçues pour les winners ». Mais ce n'était que le début.

Quand la star du basket professionnel George Gervin, « The Iceman », a rejoint la ligue, il ne portait pas encore de Nike. Gervin est le premier athlète Nike à avoir reçu sa chaussure « du joueur ». Sa Blazer portait l'inscription « ICEMAN » au talon, à la place du « NIKE » standard.