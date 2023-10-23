Shopping en ligne : un guide pour bien commander

OPTIMISE TES COMMANDES
Move to Zero
Guide rapide pour bien commander
Savais-tu que les retours aussi ont un impact ? En choisissant les bons articles du premier coup, tu économises du temps et de l'énergie, et tu en profites dès que tu les reçois.
Informe-toi sur le produit
Un produit te plaît ? Sur la page du produit, tu peux cliquer sur « Afficher les détails du produit » pour en savoir plus avant de le commander. C'est là que tu trouveras toutes les informations dont tu as besoin : composition, instructions de lavage ou encore avantages du produit. Comme ça, tu peux voir s'il te convient avant même de le commander.
Guides des tailles
La bonne taille peut faire toute la différence, peu importe l'article que tu achètes. Chaque personne a une morphologie différente. Voici donc quelques conseils pour trouver la taille idéale pour tes chaussures, tes vêtements et tout le reste.
La taille de vêtements idéale
Pour trouver la bonne taille, consulte d'abord la section « Taille et coupe ». Tu y trouveras plein d'infos pour savoir si l'article t'ira bien, notamment la taille du mannequin et la taille du vêtement porté. Pour plus de détails, consulte le guide des tailles ou regarde la taille des articles que tu as déjà chez toi. Si tu ne sais toujours pas quelle taille commander, tu peux aussi aller dans un Nike Store pour essayer.
La pointure de chaussures idéale
Si tu cherches une chaussure parfaitement ajustée à ton pied, vérifie la pointure des chaussures que tu as déjà, ou mesure ton pied et consulte le guide des tailles. N'hésite pas à aller dans un Nike Store près de chez toi pour essayer les chaussures et te faire conseiller par nos Store Athletes.
Les retours
C'est toujours plus pratique de retourner un article qui ne te convient pas. Mais si tu vas en magasin, nos Store Athletes t'aideront à trouver la bonne pointure, la bonne taille et la bonne coupe. Trouve un Nike Store ci-dessous pour profiter de tous nos conseils.
Une nouvelle vie pour les chaussures comme neuves
Quand on reçoit des chaussures, on essaie de prolonger leur durée de vie dans le cadre de la mission Move to Zero : notre démarche visant à atteindre le zéro déchet, zéro carbone, pour protéger le futur du sport. Si la paire est comme neuve, légèrement usée ou avec quelques petites imperfections, on s'occupe de la nettoyer, de la désinfecter et de la remettre en état à la main. Ensuite, elle peut être remise en vente et faire le bonheur d'une autre personne, le tout à un prix réduit. En achetant un article reconditionné, tu prolonges sa durée de vie : il sera porté plus longtemps au lieu de partir à la décharge.