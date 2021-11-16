L'AntetokounBros Academy en action

Occupant les terrains de basketball rénovés par Nike dans les quartiers athéniens Ellinoroson, Ambelokipi et Lamprini, l'Académie ne s'arrête pas à ce qui se déroule sur le terrain.



Tout au long de l'année, les enfants bénéficient d'un ensemble de sessions de mentorat et de passerelles pour accéder à des bourses, le tout organisé à la Fondation Onassis. Ils assistent à des analyses de matchs dirigées par une équipe d'entraîneurs de l'organisation Eurohoops ainsi qu'à des conférences données par des athlètes réputés et des professionnels de différents domaines.