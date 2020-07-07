Famille de glace

Faire du sport en famille doit être fun, et de ce point de vue, on peut difficilement faire mieux que cet entraînement ! Rassemblez votre famille pour voir qui parviendra à rester immobile sans perdre son sang-froid.



Tenez la position ! Préparez-vous à vous concentrer mentalement et physiquement en tenant des positions comme des squats et des pompes immobiles. Quand ça commence à devenir difficile, pensez qu'en étant immobiles ensemble, vous grandirez ensemble.