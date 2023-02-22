Tout ce que tu dois savoir sur les fractures de fatigue
Sport et activité
Des spécialistes reviennent sur les signes de fractures de fatigue et proposent des mesures préventives pour éviter de se blesser.
Dans un monde idéal, tu serais toujours capable de réaliser des performances à une intensité maximale, en te surpassant pour atteindre de nouveaux records personnels. En réalité, les blessures peuvent survenir (et surviennent). Certaines blessures peuvent évoluer vers des fractures de fatigue lorsque la douleur pourtant persistante reste ignorée.
Les fractures de fatigue surviennent plus fréquemment au niveau des membres inférieurs, comme les pieds et les jambes, déclare le Dr Kenneth Jung, chirurgien orthopédique spécialiste du pied et de la cheville à l'Institut Cedars-Sinai Kerlan-Jobe de Los Angeles et consultant en matière de pied et de cheville auprès des Rams de Los Angeles.
Si les fractures de fatigue sont courantes, la blessure elle-même peut sembler quelque peu obscure. Voici ce qu'il faut savoir sur les symptômes des fractures de fatigue, comment elles se produisent et les mesures à prendre pour traiter la zone touchée.
Qu'est-ce qu'une fracture de fatigue ?
Une fracture de fatigue est une petite fissure osseuse, selon l'Académie américaine des chirurgiens orthopédiques (AAOS). Elle est cependant différente d'une fracture classique.
« Les fractures de fatigue sont différentes des fractures classiques, car elles n'impliquent pas une blessure à grande vitesse ou un traumatisme important », affirme la Dr Jasmine Toor, médecin du sport au Mercy Medical Center de Baltimore. Au lieu de cela, dit-elle, elles ont tendance à se produire lors d'exercices qui exigent beaucoup de répétitions, comme le running longue distance ou la gymnastique.
Les fractures de fatigue touchent plus fréquemment « les os porteurs du corps, car c'est là que le poids et les forces sont transférés pendant certains exercices et activités », déclare Jasmine.
Une fracture de fatigue est « visible sur une radio », affirme le Dr Phillip Adler, coach sportif, entraîneur d'athlétisme et responsable des opérations de sensibilisation à l'orthopédie pour le centre médical Corewell Health West à Grand Rapids, Michigan.
Quelles sont les causes habituelles des fractures de fatigue ?
Selon l'AAOS, les fractures de fatigue sont généralement dues à un surmenage. Elles se produisent lorsque les muscles sont fatigués et ne sont pas en mesure d'absorber un choc supplémentaire. Les muscles transfèrent alors la fatigue supplémentaire à l'os, provoquant la formation d'une fissure.
Les fractures de fatigue peuvent survenir lors d'activités qui fatiguent les muscles ou qui sont répétitives, ce qui entraîne une forte sollicitation des os, explique Jasmine.
Lorsqu'une fracture de fatigue se produit, « les gens augmentent la fréquence de l'entraînement trop rapidement et ne donnent pas à l'organisme la possibilité de récupérer, tout en sollicitant l'os de la même manière chaque jour, ou en effectuant un entraînement de même intensité chaque jour », explique Kenneth.
Ces facteurs peuvent « conduire à un surmenage de l'os », affirme Kenneth, en précisant qu'il voit cela « chez beaucoup de jeunes athlètes qui jouent dans plusieurs équipes et se donnent à fond ». Les fans de running et les athlètes adultes peuvent aussi être victimes de fractures de fatigue lorsque la distance augmente trop rapidement, ajoute-t-il.
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Symptômes de la fracture de fatigue
La douleur à l'effort est le symptôme le plus courant d'une fracture de fatigue, indique l'AAOS, qui précise que les symptômes commencent à s'atténuer avec le repos. La durée exacte du repos nécessaire varie, mais l'AAOS indique qu'il faut généralement six à huit semaines pour guérir.
Selon la Cleveland Clinic, une fracture de fatigue peut également se manifester par les symptômes suivants :
- Douleur, gonflement ou courbature au niveau de la fracture
- Sensibilité ou « douleur ponctuelle » au toucher de l'os
- Douleur qui survient lorsque tu ne fais pas d'exercice, pendant une activité normale ou au quotidien
- Douleur qui s'intensifie lorsque tu sautes sur une jambe
Traitement de la fracture de fatigue
Le traitement d'une fracture de fatigue consiste « généralement à réduire la fatigue ou la charge sur l'os », explique le Dr Jung. Si tu as des douleurs en marchant, par exemple, ton médecin peut te recommander de porter une botte pour réduire la pression sur ta jambe ou ton pied. Dans certains cas, les athlètes auront besoin de béquilles, précise-t-il.
Quant à la durée du repos nécessaire, Jasmine affirme que cela dépend de plusieurs facteurs, notamment de l'emplacement de la fracture de fatigue et de la façon dont elle guérit avec le temps. Ton médecin peut déterminer ce dernier point lors des visites de suivi.
En général, cependant, l'AAOS a constaté qu'il faut six à huit semaines pour se remettre d'une fracture de fatigue.
Après une période de repos, il est impératif de reprendre progressivement les exercices, en augmentant lentement l'intensité et la durée pour éviter de trop solliciter l'os. Elle ajoute que « le suivi est généralement assuré par des kinésithérapeutes et des médecins du sport ».
Ton médecin voudra probablement aussi vérifier ton niveau de préparation. « Il est très important de corriger ce qui a pu mener à la fracture de fatigue, que ce soit au niveau de la préparation ou de la technique, explique Jasmine. Une évaluation détaillée, qui peut inclure une évaluation de la souplesse et de la force musculaires, ainsi qu'une évaluation de la démarche, est importante, car une déficience de la force et de la souplesse des muscles entraîne des forces anormales sur les os porteurs. »
Si ta préparation n'est pas optimale et que ton médecin soupçonne que cela a conduit à ta fracture de fatigue, il est essentiel de la corriger. Elle ajoute que la pratique répétée d'une préparation incorrecte pourrait augmenter le risque d'une autre fracture de fatigue.
Prévention de la fracture de fatigue
Il y a plusieurs choses que tu peux faire pour réduire le risque de développer une fracture de fatigue.
- L'entraînement de renforcement. « Je recommande un renforcement musculaire pour que les muscles autour des zones communes soient suffisamment forts pour absorber le choc ou la fatigue pour que l'os n'ait pas à le faire », dit le Dr Adler. N'hésite pas à travailler avec un(e) coach personnel(le) ou un(e) kinésithérapeute pour élaborer un programme de renforcement musculaire adapté à tes points faibles et à ta morphologie.
- Des chaussures avec maintien. « Assure-toi que les chaussures offrent la tenue et le maintien adaptés à ta voûte plantaire et ton style de running », déclare-t-il. Les adeptes des longs runs doivent également faire attention à l'état de leurs chaussures. (Il est généralement recommandé de changer de paire tous les 500 à 800 km).
- Adoptez le cross-training. Selon le Dr Jung, le fait de varier les exercices que tu pratiques peut contribuer à réduire la fatigue de tes os. Cela signifie qu'il faut prévoir quelques jours de cross-training chaque semaine afin de ne pas solliciter constamment tes os de la même manière.
- Adopte un régime alimentaire sain. Il faut notamment consommer beaucoup d'aliments riches en calcium et en vitamine D, selon le Dr Jung. (Tu peux demander à ton médecin de te prescrire une analyse de sang si tu crains d'être en carence.)
Rédaction : Korin Miller