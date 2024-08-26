Euro féminin 2022 : Never Settle, Never Done
Le football féminin comme vous ne l'avez jamais vu. Et ce n'est que le début.
Pendant des années, le monde a vu le football féminin sans cesse évoluer. Cet été, c'est lui qui occupera le devant de la scène. Cet événement est l'occasion de célébrer l'assurance et le talent extraordinaires des femmes d'aujourd'hui et des petites filles qui révolutionneront le jeu de demain.
Réalisé par Valentin Petit, notre nouveau film met en avant des joueuses de tous les horizons, comme la capitaine des Lionnes Leah Williamson, Marie-Antoinette Katoto de l'équipe française, Alexia Putellas de l'équipe de Barcelone, Ada Hegerberg de l'équipe norvégienne, Magda Eriksson et Pernille Harder de Chelsea, ainsi que la célèbre joueuse freestyle Rocky Hehakaija et des filles issues de clubs amateurs partout en Europe. Il mettra en évidence la vitesse, la technicité et la qualité du jeu féminin, qui atteint de nouveaux records.
Lorsqu'on lui demande ce que ce film signifie pour elle et pour le jeu, Rocky explique :
« Faire partie de ce projet est très important pour moi, c'est un rêve qui se réalise. J'ai grandi en regardant les célèbres publicités de Nike, je les recréais dans la rue avec mes amis. Nike montre au monde qu'il ne faut pas sous-estimer le football féminin, et que cette discipline ne s'arrêtera pas de sitôt. »
Repousser les limites
Célébrer les athlètes et le sport d'aujourd'hui est une chose. Mais il ne faut pas oublier d'encourager les changements qui amélioreront l'avenir de la discipline. Le niveau n'a jamais été aussi important. Les investissements, les médias et les fans n'ont jamais été aussi nombreux. Sans oublier les filles, qui sont de plus en plus nombreuses à jouer en amateur. Ces victoires ne doivent pas être ignorées ou négligées.
Les joueuses d'aujourd'hui créent un avenir meilleur pour celles de demain. Ada Hegerberg se bat sans relâche pour l'égalité dans le football féminin. Des organisations comme Street Football x Barcelona et Women's Soccer School Barcelona mettent tout en œuvre pour permettre à des athlètes de tous niveaux de découvrir les joies et les avantages d'un beau match. À Londres, la Level7Academy, fondée par l'ancienne joueuse professionnelle Mollie Kmita, offre des formations sur le football et propose des programmes universitaires à temps plein à plus de 400 athlètes. Parallèlement, le Grenfell Athletic FC a lancé sa branche féminine en 2021 et disputera ses premiers matchs cette année.
Malgré tout, il ne faut pas se contenter des efforts récompensés. Il y a toujours de nouveaux sommets à atteindre : plus d'opportunités professionnelles pour les footballeuses, plus d'investissements, plus d'accessibilité à tous les niveaux et plus de visibilité dans les médias.
Le sport connaît une véritable période d'émancipation avec des femmes sur le devant de la scène, et Nike contribue à faire changer les choses. Et ce n'est que le début.
Cet été, le football féminin va atteindre un point culminant. Et celles et ceux qui s'investissent dans ce sport ne devraient avoir qu'un seul objectif : prouver que ce n'est que le début.
Never Settle, Never Done.