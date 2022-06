Quel est le meilleur pantalon de golf Nike ?

De nombreux pantalons de golf Nike sont légèrement fuselés au niveau des jambes pour un look sportif et ajusté. Pour les amateurs de golf qui préfèrent des pantalons plus amples, optez pour un pantalon de golf à coupe standard, comme le modèle Nike Flex pour Homme. Il est un peu moins contraignant au niveau des cuisses et du fessier, et le bas du pantalon passe par-dessus la languette de votre chaussure de golf, au lieu de passer derrière. Il reste élégant, comme son nom le suggère, extensible, souple et est doté de la technologie Dri-FIT pour évacuer la transpiration de vos jambes lorsqu'il fait chaud. Côté femmes, le survêtement de golf Nike Dri-FIT UV Victory propose une coupe décontractée, et les ourlets à revers aux chevilles ainsi que le motif vichy discret rehaussent le look du survêtement. Ce pantalon est fonctionnel et pratique, avec des poches doublées en mesh pour y ranger des tees ou une carte de score. De plus, il est équipé de la technologie Nike Dri-FIT.