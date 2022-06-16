Comment se reposer d'après la Dr Saundra Dalton-Smith

La plupart d'entre nous associent la sensation de fatigue à un manque de sommeil. Mais d'après le Dr Saundra Dalton-Smith, il ne suffit pas de dormir, loin de là, pour être vraiment en forme. Grâce à ses recherches, cette spécialiste en médecine interne et fondatrice de Restorasis a identifié sept types de repos transcendant toutes les barrières socio-économiques, culturelles et ethniques. Dans cet épisode, elle se joint à l'animatrice Jaclyn Byrer pour nous expliquer en détail quels sont ces différents types de repos et comment savoir si nous en avons assez. Que ce soit le sport, la vie de famille ou le travail qui vous épuise, le Dr Dalton-Smith vous explique pourquoi ses pratiques vivifiantes ne constituent pas une corvée de plus à faire, mais des habitudes quotidiennes à prendre pour devenir la meilleure version de vous-même.