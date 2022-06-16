Comment se reposer d'après la Dr Saundra Dalton-Smith

Podcast Trained : Apprendre à se reposer avec le Dr Dalton-Smith
Coaching
Il n'y a pas de solution universelle lorsqu'il s'agit de recharger ses batteries. Dans ce podcast, vous découvrirez donc sept types de repos proposés par un médecin pour combattre la fatigue.
Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.
La plupart d'entre nous associent la sensation de fatigue à un manque de sommeil. Mais d'après le Dr Saundra Dalton-Smith, il ne suffit pas de dormir, loin de là, pour être vraiment en forme. Grâce à ses recherches, cette spécialiste en médecine interne et fondatrice de Restorasis a identifié sept types de repos transcendant toutes les barrières socio-économiques, culturelles et ethniques. Dans cet épisode, elle se joint à l'animatrice Jaclyn Byrer pour nous expliquer en détail quels sont ces différents types de repos et comment savoir si nous en avons assez. Que ce soit le sport, la vie de famille ou le travail qui vous épuise, le Dr Dalton-Smith vous explique pourquoi ses pratiques vivifiantes ne constituent pas une corvée de plus à faire, mais des habitudes quotidiennes à prendre pour devenir la meilleure version de vous-même.
« Le repos, c'est une remise en état : il s'agit de régénérer les parties de nous qui se vident, s'épuisent à force de pratiquer toutes les activités qui font partie de notre vie. »
Saundra Dalton-Smith
Spécialiste en médecine interne et fondatrice de Restorasis
Vous avez une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Vous avez un invité ou un sujet à nous suggérer ? Envoyez un e-mail à Jaclyn à l'adresse trained@nike.com, et elle fera son possible pour y répondre.