Dois-je faire une pause pendant mon entraînement ?

Par définition, l'entraînement fractionné de haute intensité intègre dans son format une récupération à mi-parcours, puisqu'il alterne entre périodes de travail et de repos. Les pauses sont prévues pour faire redescendre votre rythme cardiaque, créant des pics de rythme cardiaque vers le haut et vers le bas qui permettent d'améliorer votre forme cardio-respiratoire. Mais comme pour la musculation, « ces intervalles de repos donnent également le temps aux déchets de s'évacuer, au lieu de s'accumuler trop rapidement et de vous empêcher de maintenir votre effort », explique le Dr Buckingham.



Il est évident que chaque entraînement HIIT est différent. Par exemple, sur une piste d'athlétisme, le HIIT peut s'articuler autour de trois séries de quatre sprints sur 400 mètres, avec une minute de repos entre chaque fractionné, tandis qu'une séance de Tabata traditionnelle basée sur le poids du corps comprend huit séries de 20 secondes d'effort et de 10 secondes de repos. Quel que soit votre entraînement, Alex Rothstein préconise une période de repos suffisamment longue pour vous permettre de reprendre votre souffle et de tenir une conversation, mais suffisamment courte pour que vos muscles ne se refroidissent pas, de manière à ce que vous puissiez reprendre à plein régime. Pour optimiser votre temps de repos, essayez de rester debout, les mains sur les genoux ; une recherche menée par la Western Washington University suggère que cette position permettrait de mieux respirer, ce qui peut vous aider à vous remettre plus vite entre chaque intervalle d'efforts.



Quelle que soit la manière dont vous utilisez les pauses de récupération au milieu de votre entraînement, n'oubliez pas que le but est de recharger les batteries pour donner le meilleur de vous-même au bon moment. Si le fait de reprendre votre souffle vous détend trop pour vous y remettre, jouez sur la longueur de votre pause et adaptez-la jusqu'à ce qu'elle vous convienne. Plus vous serez connecté à chaque aspect de votre entraînement, même lorsque vous faites une pause, plus vous en tirerez des bénéfices, d'un point de vue physique et mental.