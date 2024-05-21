Créer des liens

Des spécialistes de la Women's Sports Foundation ont demandé à des filles ce qui leur plaisait dans la pratique du sport. La réponse la plus fréquente : se faire des potes et faire partie d'une équipe. Mais cette étude révèle une autre conclusion importante. Le plus souvent, les filles qui apprécient leur coach seront plus motivées pour continuer le sport à l'avenir. Pour ça, voici quelques conseils. Prends le temps d'apprendre à connaître chaque fille personnellement, privilégie les exercices en équipe et assure-toi que les filles sont régulièrement en binôme avec une nouvelle partenaire.