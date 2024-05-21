Coacher les athlètes portant le hijab

Porter les vêtements adaptés, ça peut avoir un impact considérable sur la façon dont les filles font du sport. Pour certaines, ça passe par le port du hijab. Pour celles qui choisissent de le porter, le hijab peut être source de puissance et de force, dans le sport comme au quotidien.



Ce guide t'aidera à donner aux athlètes portant le hijab, et à leurs coéquipières, les informations et le soutien dont elles ont besoin pour continuer de jouer.



Car aucune fille ne devrait jamais avoir à choisir entre le sport et ses croyances.



Merci pour tout ce que tu fais pour inciter les filles à bouger !