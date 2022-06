7 conseils à suivre pour le running de nuit

Il fait sombre dehors, l'air est plus frais et le calme est revenu sur la ville. Peut-être que vous préférez courir de nuit pour éviter la chaleur. Peut-être que vous aimez conclure une journée bien remplie par un run intense. Ou peut-être est-ce le seul moment où vous pouvez faire du running.



Dans tous les cas, le running de nuit présente certains avantages, surtout lorsqu'on vit dans un climat chaud, lorsque l'on n'a pas le temps de courir pendant la journée ou quand on préfère tout simplement la fraîcheur et le calme nocturne.



En outre, un run en soirée peut constituer une manière stratégique d'améliorer vos habitudes alimentaires ou votre routine d'exercice. Au lieu de terminer la journée en vous prélassant en pyjama après un gros repas, vous pouvez enfiler votre tenue de running et faire un run d'une demi-heure revigorant. Quelle que soit la raison qui vous pousse à pratiquer une activité physique la nuit plutôt que le matin, il est important de penser à votre sûreté, en raison de l'obscurité et de la plus faible fréquentation des lieux la nuit.



Pour améliorer votre sécurité quand vous faites du running en soirée (ou tôt le matin quand il fait encore nuit), il faut s'organiser, notamment en sélectionnant des vêtements adaptés à la nuit et en déterminant à l'avance son itinéraire. Que vous vouliez remplacer votre équipement de running ou vos chaussures de running, ou que vous souhaitiez pratiquer le running en fin de journée, utilisez les conseils suivants pour courir en sécurité à toute heure de la nuit.