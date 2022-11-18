Vous avez évité de tomber enceinte presque toute votre vie ? C'est normal d'être sous le choc si ça n'arrive pas lorsque vous vous sentez enfin prête. Après des mois à essayer de concevoir sans succès un bébé, ce choc peut se transformer en stress, voire en anxiété. Le problème ? On nous répète que le stress nuit à la fertilité, mais comment faire face à cette situation difficile sans stresser ?

« Avoir un rêve profond, mais qui reste inaccessible, c'est forcément stressant », explique Lucy Hutner, psychiatre basée à New York, médecin et rédactrice en chef du Textbook of Women’s Reproductive Mental Health. Sans compter que, « une situation dans laquelle on se sent responsable d'un résultat qu'on ne contrôle pas sera à coup sûr une source d'angoisse ». Alors, rassurez-vous : ressentir du stress est parfaitement normal. Toutefois, il existe des moyens de mieux le gérer. Dans cet article, des expertes vous expliquent à quel point le stress influe sur la fertilité, et les techniques pour le calmer.