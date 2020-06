Comment réussir un squat fendu et pourquoi cet exercice devrait faire partie de votre routine

Utilisez cet exercice tout simple pour améliorer votre force et votre endurance au niveau des fessiers et des quadriceps.

Les squats fendus peuvent vous aider à améliorer votre force et votre endurance au niveau des fessiers et des quadriceps et à stimuler les abdominaux et les obliques. Rejoignez Betina Gozo, coach Nike, qui vous montrera comment faire correctement des squats fendus et qui vous expliquera pourquoi vous devriez les intégrer à votre prochain séance jambes.



Il a beau ressembler à une fente et avoir le nom de squat, le squat fendu est un mouvement bien distinct ayant ses propres vertus. Contrairement à une fente, un squat fendu est statique (vous commencez et terminez dans une position d'écart, au lieu de bouger votre pied à chaque répétition) et la majorité du travail est axé sur la jambe avant. Bref, c'est comme un air squat, mais avec les pieds écartés. Betina Gozo, coach Nike, va vous enseigner tout ce qu'il faut savoir sur ce mouvement.