Comment commencer à faire des tractions selon les experts

Les tractions sont l'un des mouvements au poids du corps les plus difficiles mais efficaces. Cet exercice sollicite plusieurs muscles du haut du corps et de la zone abdominale. Bien que les tractions soient considérées comme un mouvement de référence en fitness, les experts s'accordent à dire que cet exercice de renforcement est loin d'être facile.

« Faire des tractions consiste à soulever la totalité de sa masse corporelle, dans un mouvement vertical opposé au sens de la gravité. Et ce n'est pas une mince affaire », explique la coach fitness Nike et coach santé Alex Piccirilli,

Même s'il s'agit d'un exercice difficile, il existe plusieurs méthodes pour se préparer et réussir ce mouvement au poids du corps. Pour progresser aux tractions, il est important d'identifier les muscles qui interviennent lors de cet exercice, afin d'organiser au mieux votre entraînement.