Comment prendre les mesures de ta main pour connaître ta taille de gant

Les tailles de gant peuvent varier selon leur design et leur usage. Par exemple, les gants de training Nike taillent plus petit que les gants de running Nike.

Pour les gants de running Nike pour femme, la taille S est conçue pour une circonférence de main comprise entre 18 et 19 cm. Un gant taille M pour femme est conçu pour une circonférence de main comprise entre 19 et 20 cm, et un gant taille L pour femme correspond à une circonférence comprise entre 20 et 21,5 cm.

Pour les gants de running Nike pour homme, une taille S correspond à une circonférence de main comprise entre 18 et 20 cm, une taille M entre 20 et 21,5 cm et une taille L entre 21,5 et 23 cm.

Les gants de running Nike mixtes ont tendance à tailler plus grand : une taille S/M correspond à une circonférence de main comprise entre 23 et 24 cm et une taille M/L à une circonférence comprise entre 24 et 25,5 cm.

Un gant doit être confortable (ni trop lâche pour ne pas glisser ou faire des plis, ni trop serré pour ne pas couper la circulation), mais il y a quelques nuances qu'il faut avoir en tête.

Par exemple, les gants de golf sont conçus pour être plus serrés, alors que les gants de gardien de but pour le foot sont conçus pour être plus lâches. Les gants Nike sont conçus pour être souples et confortables, avec par exemple la technologie Nike Dri-FIT anti-transpirante, une doublure en tissu Fleece ou des sangles réglables au poignet pour un maintien personnalisé.