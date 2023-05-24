Comment porter un maillot de baseball Nike
Conseils mode
Voici le guide parfait pour composer une tenue stylée les jours de match.
Le baseball est un sport conçu pour divertir le public. Les fans savourent le plaisir de passer une après-midi d'été à assister à neuf manches en se détendant dans les tribunes avec une boisson fraîche et un snack.
Et comme au basket et au foot, rien de tel que de porter un maillot de baseball pour afficher son soutien à son équipe préférée dans le stade. Mais comment porter son maillot de baseball le reste de la semaine ? Après tout, pourquoi faudrait-il choisir entre style et esprit d'équipe ? Un vêtement peut faire les deux.
(Contenu apparenté : Comment porter ton t-shirt oversize Nike)
À l'occasion d'un week-end de détente ou d'une fête d'été, on sous-estime souvent la possibilité de porter un maillot de baseball pour apporter une touche sportive à sa tenue. Si tu ne sais pas quoi porter, tente l'expérience avec l'un de ces looks.
On va te proposer cinq façons sympas de porter un maillot de baseball. Tu peux bien évidemment t'inspirer de ces tenues pour te créer un ensemble impeccable à porter les jours de match. Mais tu peux aussi porter le maillot de baseball de ton équipe préférée pour d'autres occasions au quotidien.
Personnalise ta tenue tout en lui affichant ton soutien, que ce soit dans les tribunes ou dans un café.
Comment porter un maillot de baseball
1.En dehors des jours de match
Plutôt que de laisser ton haut au fond de ton dressing jusqu'au prochain jour de match, c'est le moment de réfléchir à comment porter un maillot de baseball en dehors de la saison.
Montre ton soutien pour ton équipe préférée en remplaçant le haut que tu as l'habitude de porter par un maillot de sport. Choisis une paire de chaussures dans les mêmes coloris que ton maillot pour te créer une tenue simple mais originale. Et pour une touche finale super cool, mets une veste qui viendra contrebalancer le côté sport d'un maillot.
2.Un look sans faute
Un maillot de baseball ne se porte pas que les jours de match. Affirme ton style (et affiche ton soutien à ton équipe préférée) en portant un maillot de baseball à la place d'une chemise ou d'une veste légère.
Pour une occasion estivale où une tenue sportive a toute sa place, mets un maillot oversize par-dessus une robe courte décontractée. Des sneakers ultra tendances, comme une paire de Dunk montantes, complèteront le look chill.
3.Mise sur l'audace
Si le maillot de ton équipe préférée possède une combinaison de couleurs iconiques (comme le vert et or des Oakland A), il faut trouver une tenue qui mette en valeur ton maillot, sans pour autant donner l'impression de porter un déguisement ou que ça jure avec le reste de ta tenue.
La clé ? Associe-le à un look neutre. Par exemple : un short taupe, des lunettes de soleil sobres et des sneakers neutres ou avec des touches de couleurs qui rappellent celles du maillot.
4.Supporter sportif
Tu te demandes comment porter un maillot de baseball de manière décontractée ? Sers-toi de ton haut d'équipe préféré comme touche finale à une tenue sportive décontractée.
Commence par choisir un cycliste et un débardeur ou une brassière de sport longue. Ensuite, enfile le maillot par-dessus. Et pour finir, porte tes sneakers du week-end préférées, comme la célébrissime Air Max. Oh, et si le soleil est de la partie, n'oublie pas ta casquette.
5.Look superposé
N'aie pas peur de jouer sur les superpositions. Porte un haut à manches longues (dont la couleur est coordonnée, bien sûr) sous ton maillot préféré pour encourager ton équipe. Parce que quand il fait plus frais, rien de tel que la chaleur supplémentaire des manches longues pour assister à un match.
Et si tu veux porter cette tenue au quotidien, choisis un pantalon cargo neutre et une paire de chaussures avec une touche discrète de couleur. Tu te retrouveras avec un ensemble cohérent sans être trop coordonné.
Rédaction : Aemilia Madden