La meilleure manière de laver un sac à dos, quelle que soit la matière
Entretien des produits
Votre sac à dos fétiche risque fort de se salir avec le temps. Voici comment le nettoyer afin qu'il garde un aspect neuf.
Matériel
- Lessive
- Détachant
- Liquide vaisselle
- Fécule de maïs (facultatif)
- Soin pour cuir (facultatif)
- Savon doux
Outils
- Chiffon ou brosse à dents
- Petit aspirateur
- Filet à linge ou vieille taie d'oreiller
- Serviette
Si un sac à dos remplit bien sa mission, il va certainement se salir. Que vous l'utilisiez pour aller à la salle de sport, au travail ou à l'école, il sera exposé aux odeurs et aux taches en tous genres. Pour faire en sorte que votre sac à dos reste propre, il est important de savoir comment le laver correctement en fonction de la matière dans laquelle il est fabriqué. Découvrez ces astuces qui vous permettront de redonner à votre sac à dos préféré son état d'origine.
Comment laver un sac à dos en nylon
- Videz-le complètement, et retirez tous les accessoires et toutes les housses. Vous pouvez également laver ces éléments, mais mieux vaut le faire séparément.
- Ouvrez tous les zips.
- Retournez votre sac à dos sur l'envers et enlever la poussière et toutes autres saletés à l'aide d'un aspirateur.
- Traitez d'abord les taches en appliquant dessus une lessive sans javel ou un détachant, à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse à dents. Laissez agir pendant 30 minutes environ avant de frotter délicatement. Rincez la zone traitée à l'eau froide avant de mettre le sac dans le lave-linge.
- Lorsqu'il est prêt à être mis en machine, placez le sac à dos dans un grand filet à linge ou dans une vieille taie d'oreiller. Tous les accessoires peuvent aller dans un filet séparé.
- Lancez un programme délicat, avec une petite quantité de lessive sans javel. Assurez-vous de laver à froid.
- Suspendez-le pour le laisser sécher à l'air libre, ou passez-le au sèche-linge en sélectionnant un cycle sans air chaud comme la fonction Air Fluff.
Comment laver un sac à dos en toile
Comment laver un sac à dos en cuir
- Commencez par le vider et par retirer, à la main ou à l'aide d'un aspirateur, toutes les saletés ou la poussière.
- Retirez les taches qui ont séché à l'aide d'une brosse à dents souple. Évitez d'utiliser de l'eau, car l'eau pure peut abîmer le cuir lorsqu'elle n'est pas mélangée à d'autres produits d'entretien.
- Pour les autres taches, utilisez un mélange d'eau chaude et de liquide vaisselle. Tapotez ce mélange sur le cuir avec une serviette propre. Essuyez-le ensuite avec une autre serviette humide propre et laissez sécher.
- Si la tache est à base d'huile, vous pouvez commencer par appliquer un produit dégraissant ou de la fécule de maïs, mais il se peut que vous deviez tout de même utiliser une solution à base de liquide vaisselle pour terminer.
- Une fois le sac propre et sec, utilisez un soin réparateur pour le cuir sur toute la surface extérieure ou sur les parties en cuir.
Il arrive que des moisissures s'accumulent sur le cuir (et les sacs à dos en cuir). Dans ce cas, le sac à dos aura une odeur particulière et paraîtra décoloré. Pour traiter les moisissures, essuyez-les d'abord avec une serviette humide, puis réalisez un nettoyage en profondeur avec un nettoyant pour le cuir.
Comment laver un sac à dos en polyester
Conseils pour laver un sac à dos à la main
Pour laver votre sac à la main, vous aurez besoin d'une éponge ou d'une brosse à dents et de savon doux. Veillez d'abord à vider toutes les poches. Mélangez ensuite de l'eau tiède et du savon : vous pouvez soit nettoyer le sac à dos tout entier, soit utiliser une éponge pour ne mouiller que des zones précises. Revérifiez les instructions d'entretien pour voir si le sac à dos peut être entièrement plongé dans l'eau ou s'il vous faut procéder à un nettoyage ciblé.
Une fois le sac à dos mouillé et imprégné de savon, frottez les taches tenaces à l'aide d'une éponge ou d'une brosse. Quand vous aurez terminé, laissez sécher le sac dehors à l'air libre, sans l'exposer en plein soleil. Ouvrez également tous les compartiments pour réduire le temps de séchage.
Questions fréquemment posées
Que faire si le sac à dos sent toujours mauvais après l'avoir nettoyé ?
Si même une fois lavé, votre sac sent toujours mauvais, mélangez du vinaigre blanc et de l'eau pour éliminer cette odeur persistante.
Remplissez un vaporisateur de vinaigre et d'eau à parts égales. Pulvérisez ce mélange sur tout le sac à dos puis laissez-le sécher complètement. Les odeurs s'en iront avec l'évaporation du mélange. Pour éliminer toute odeur de vinaigre résiduelle, passez le sac à dos en machine ou lavez-le à la main en utilisant la méthode expliquée plus haut.
Faut-il nettoyer les zips du sac à dos ?
Oui, mais pas à chaque fois. Pour les zips, un nettoyage occasionnel suffit. Lavez-les en douceur avec un petit peu de savon et d'eau tiède pour retirer les saletés. Appliquez une pression douce et légère, car un nettoyage plus intense pourrait endommager un revêtement résistant à l'eau.