Quels sont les meilleurs sacs à dos pour l'école, le travail et les voyages ?

Le sac à dos parfait pour l'école dépend de l'âge et de la taille de l'utilisateur. Les élèves de primaire n'ont pas forcément besoin d'un sac à dos d'adulte. Le plus important est que la taille de leur sac à dos soit adaptée à leur taille à eux, avec des bretelles rembourrées et réglables. Cela leur permettra d'être à l'aise toute la journée et d'ajuster la tenue à mesure qu'ils grandissent.

L'espace est également un élément essentiel pour le sac à dos d'un jeune enfant. Il a besoin de place pour ranger tout le nécessaire, des cahiers aux classeurs en passant par les objets pour les exposés. Et n'oubliez pas qu'il faut de la place pour une grande boîte repas. Un sac à dos extensible permet aux enfants de modifier le volume de leur sac à dos.

Les collégiens et les lycéens, eux, ont souvent besoin de plus de place. En plus des cahiers et des fournitures scolaires, ils doivent transporter des habits de sport et peut-être même un ordinateur portable ou une tablette. Les parents veulent des sacs résistants et rembourrés qui suivront leurs enfants dans tous leurs mouvements, mais la priorité des enfants, elle, reste le style.

Les adolescents ont tendance à fuir les sacs simples et unis et à privilégier les modèles un peu plus originaux. Cela peut être un sac à dos au look rétro ou à imprimé fantaisie. Ils pourront choisir un modèle uni, mais d'une couleur moins conventionnelle (orange brillant, par exemple). Ou ils opteront pour un sac à dos basique et le personnaliseront eux-mêmes en griffonnant dessus ou en ajoutant des stickers.

Pour qu'un sac à dos puisse contenir tout le nécessaire, il faut le remplir de manière à optimiser la répartition du poids. Pour équilibrer le poids, les étudiants doivent :

mettre les objets les plus lourds vers l'arrière du sac à dos ;

utiliser les poches latérales pour les petits objets ; et

répartir le poids entre les poches et le compartiment principal.

Il faut beaucoup d'affaires pour aller à l'école. Votre sac à dos doit donc faire le poids. Si vous avez besoin d'encore plus de place, essayez un sac de sport qui pourra accueillir toutes vos affaires, y compris votre équipement de sport.

Il y a une chose dont tous les étudiants ont besoin dans un sac à dos : des poches. Les petites poches peuvent accueillir les clés de maison, les stylos, les crayons, les gommes ou même une calculatrice. Cela vous évitera d'égarer toutes les petites affaires essentielles pour l'école dans le grand compartiment principal de votre sac à dos.

Un sac à dos avec des poches en mesh sur le côté peut également être très pratique. Ces poches n'ont pas de zip, mais elles ont la taille parfaite pour accueillir une bouteille d'eau, également indispensable pour la plupart des étudiants.

Des poches à zip intégrées dans des compartiments plus grands permettent aux étudiants de rester organisés et d'avoir de la place pour ranger toutes leurs affaires.