Comment jouer au volley, selon les pros

La règle la plus importante : ne laissez pas le ballon toucher le sol de votre côté du filet. Hailey Harward, joueuse professionnelle de volley-ball de plage et double championne de la NCAA, explique que chaque côté a droit à trois contacts avec le ballon avant de devoir le renvoyer de l'autre côté du filet.

Belén Castillo, ancienne joueuse de volley-ball en salle de l'université de Berkeley, en Californie, et joueuse de volley-ball de plage de l'université de Californie du Sud (qui rejoindra le circuit professionnel à l'été 2023), ajoute qu'on n'est pas autorisé à toucher le ballon deux fois de suite et que « le ballon doit toucher le sol à l'intérieur des lignes de délimitation du terrain de votre adversaire pour marquer un point. »

En ce qui concerne le nombre de joueurs ou de joueuses sur le terrain, tout dépend s'il s'agit d'un match de volley-ball de plage ou d'un match en salle. Pour le volley-ball en salle, un match oppose deux équipes de six personnes.

Pour le volley-ball de plage, les compétences sont similaires, mais la configuration est un peu différente. Le match se joue à deux contre deux, dit Hailey Harward, et le terrain est plus petit que celui du volley-ball en salle.

Le décompte des points diffère également. Pour les matchs en salle, ça se joue généralement au meilleur des cinq sets. Si le match est nul (avec deux sets pour chaque équipe) au terme du quatrième set, le cinquième set se joue en 15 points.

Sur le sable, Hailey Harward précise que les sets se jouent en 21 points au lieu de 25. Le match se joue au meilleur des trois sets, et le troisième set se joue en 15 points. De plus, les joueurs et joueuses changent de côté tous les sept points pour garantir l'équité en cas de désavantage dû aux conditions météorologiques telles que le vent ou le soleil.