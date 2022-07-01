Les cinq bienfaits du roller selon les experts

Si vous cherchez une idée d'entraînement de cardio original, qui cible à la fois les muscles du haut et du bas du corps et qui peut être pratiqué en extérieur, pourquoi ne pas enfiler une paire de rollers ?

Bien que de nombreuses personnes utilisent le terme « patins à roulettes » de façon générique, il existe bien une différence entre ceux-ci et les rollers, et elle se joue au niveau de la disposition des roues.

« Sur les rollers, toutes les roues sont alignées les unes derrière les autres, c'est pourquoi on utilise parfois le terme de roller en ligne. En revanche, les patins à roulettes présentent deux rangées de roues, explique Marissa Miller, coach personnelle certifiée par l'ACE. De fait, il est beaucoup plus difficile de garder son équilibre sur des rollers. » Toutefois, quel que soit le nom que vous utilisez, ce sport offre de nombreux bienfaits sur le plan de la santé en général.

Et puisque le roller peut augmenter votre rythme cardiaque, il s'agit d'une excellente activité pour travailler votre cardio. Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) recommandent aux adultes de pratiquer 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, ainsi que des activités de renforcement musculaire deux fois par semaine.

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