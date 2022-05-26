Y a-t-il des bienfaits à aller au sauna après un entraînement ?

« Chaque fois qu'on augmente la circulation du sang riche en oxygène, on constate des améliorations de la fonction cardiovasculaire », indique John Galluci.

En fait, une étude publiée en 2019 dans la revue Complementary Therapies in Medicine a révélé que les changements qui se produisent au niveau de votre cœur lors d'une session de sauna sont similaires à ceux que vous obtenez après une courte séance d'entraînement cardio d'intensité modérée.

« Nous observons une augmentation de la fréquence cardiaque globale et de la température corporelle, ainsi qu'une amélioration de la pression artérielle et de la redistribution du sang dans les tissus corporels », constate Shawn M. Houck, kinésithérapeute, spécialiste clinique certifié en physiothérapie sportive et directeur de la clinique Physical Therapy Central.

Tous ces effets peuvent contribuer à réduire les risques de maladies cardiaques et d'hypertension artérielle. Les conclusions d'une étude menée en 2015 par la revue JAMA Internal Medicine auprès de 2 300 hommes finlandais révèlent que le risque de décès par maladie cardiaque était inférieur de 27 % chez les personnes qui déclaraient utiliser un sauna deux à trois fois par semaine par rapport à celles qui disaient ne l'utiliser qu'une fois par semaine.

Il est néanmoins toujours conseillé de consulter votre médecin avant de faire un sauna pour vérifier que vous ne risquez pas de développer des complications cardiaques.