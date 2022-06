Y a-t-il des bienfaits à aller au sauna après un entraînement ?

L'un des plus grands bienfaits du sauna après une séance d'entraînement tient sans doute dans ses effets sur la récupération musculaire. L'étude susmentionnée, par exemple, a démontré que des séances de 30 minutes dans un sauna infrarouge réduisaient les douleurs musculaires post-entraînement et favorisaient la récupération. Les hommes en particulier ont obtenu de meilleurs résultats lors d'un test de saut en contre-mouvement (un exercice qui mesure la puissance du bas du corps) lorsqu'ils s'étaient reposés dans un sauna infrarouge après leur séance d'endurance de 40 minutes que lorsqu'ils s'étaient reposés dans une pièce normale (sans sauna). Ce résultat suggère que les saunas infrarouges aident les muscles et les nerfs à récupérer plus rapidement après une activité physique.

« La principale raison pour laquelle la plupart des athlètes aiment le sauna, c'est qu'il accélère le temps de récupération », explique John Gallucci, Jr., coach sportif diplômé, kinésithérapeute, PDG de JAG-ONE Physical Therapy et coordinateur médical pour la Major League Soccer. La chaleur du sauna améliore la circulation du sang riche en oxygène et en nutriments dans l'ensemble du corps. Cela favorise la réparation des muscles endommagés par l'effort, et vous permet ainsi de reprendre l'exercice plus rapidement.