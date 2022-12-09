Les bienfaits des courges d'après une diététicienne

4 bonnes raisons de manger plus de courges
Nutrition
Une diététicienne agréée fait le point sur ce légume si cher à nos cœurs.
La courge est peut-être l'un des légumes les plus variés qui soient. Il en existe une multitude de variétés (poivrée, butternut, delicata, courgettes et, oui, même le potiron), et toutes sont une riche source de vitamines, de minéraux, de glucides complexes et de fibres. Regorgeant de bienfaits, la courge est un allié santé à ne pas négliger.
Parmi les plus notables, citons notamment les bienfaits suivants : une peau plus saine, une glycémie plus stable, un renforcement du système immunitaire et la prévention des inflammations chroniques. La plupart des courges ont une chair de couleur jaune-orange, due à une famille de pigments dits caroténoïdes. L'un des caroténoïdes les plus connus est le bêta-carotène (un précurseur de la vitamine A), qui a été étudié pour ses innombrables effets positifs sur l'organisme.
Avec la présence de bêta-carotène et d'une multitude de vitamines et de minéraux, la courge présente plein de bienfaits. Tu trouveras ci-dessous de nombreuses raisons justifiant l'ajout régulier d'une variété de ce légume consistant dans ton assiette.
4 bienfaits de la courge
1.Favorise une peau saine
Les recherches révèlent que les caroténoïdes comptent parmi les antioxydants les plus puissants. Le bêta-carotène contenu dans les courges, par exemple, contribue à préserver la santé de la peau en luttant contre les dommages cutanés causés par les radicaux libres. Pour rappel, les radicaux libres sont un type de molécules nocives qui peuvent s'accumuler dans les cellules et y occasionner des altérations de l'ADN et des protéines. Le bêta-carotène favorise aussi la croissance et le renouvellement des nouvelles cellules de la peau. Un article scientifique publié en 2011 dans la revue Molecules, décrit que des niveaux élevés de caroténoïdes dans les cellules cutanées permettent aux individus de paraître plus jeunes, bien que cette notion soit subjective.
Cette information correspondait à la théorie, aussi abordée dans l'article, selon laquelle des niveaux plus élevés d'antioxydants dans les tissus cutanés contribuent à prévenir le vieillissement. Mais avant d'aller engloutir plein d'assiettes de courge dans l'espoir de rester jeune, il faut savoir que les caroténoïdes sont liposolubles. En d'autres termes, pour être absorbés par l'organisme, ils ont besoin de lipides.
Au lieu de te contenter d'une simple courge cuite à la vapeur, n'hésite pas à la recouvrir de graisses saines, comme l'huile d'olive, pour garantir une absorption optimale des composants bénéfiques pour la peau.
2.Participe à la régulation de la glycémie
Les courges hivernales telles que la butternut, la kabocha, la delicata et la courge poivrée sont toutes des légumes féculents sains. Une portion de courge butternut contient presque deux fois plus de grammes de glucides qu'une portion de brocoli, par exemple. Bien que la courge soit assez riche en glucides, elle contient beaucoup de fibres, ce qui en fait des glucides complexes, qui favorisent la régulation de la glycémie.
Les fibres contenues dans la courge ont pour fonction d'empêcher la glycémie de monter et de descendre rapidement, ce qui minimise les pertes de motivation ou d'énergie. La courge est un légume idéal pour les personnes qui cherchent à réguler leur glycémie. En outre, la courge hivernale cuite constitue une excellente source de glucides pour toute personne faisant régulièrement de l'exercice (au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine), qu'elle pourra mettre à profit avant une longue séance d'entraînement ou de training.
3.Contribue au maintien d'un bon système immunitaire
Les bienfaits de la consommation de courges ne se limitent pas là. Les vitamines et les minéraux présents dans la courge renforcent aussi ton système immunitaire.
La vitamine C et le magnésium, un minéral, sont tous deux essentiels pour le système immunitaire, et tous deux sont présents dans la courge. Une portion de courge butternut contient environ 25 % de l'apport nutritionnel recommandé (ANR) en vitamine C pour les femmes et les hommes adultes (soit 75 et 90 milligrammes, respectivement).
Et le magnésium est un minéral qui a de nombreuses vertus pour le système immunitaire. La carence en magnésium a d'ailleurs été associée à une inflammation chronique de faible intensité. Il ne s'agit pas d'une source très riche en magnésium (une portion de courge butternut contient un peu plus de 10 % des AJR pour les hommes et les femmes adultes), 30 g de graines de citrouille apportent environ 20 à 25 % des AJR en magnésium pour les hommes et les femmes adultes.
4.Combat l'inflammation
Un article scientifique publié en 2011 dans la revue Biomedicines, a analysé les effets anti-inflammatoires des aliments sur le vieillissement en bonne santé. Notons que l'inflammation est une fonction nécessaire de l'organisme. Elle intervient en cas d'exposition à un allergène ou à une toxine, en cas de blessure ou d'infection pour faciliter le processus de guérison. Or, quand l'inflammation devient chronique, c'est-à-dire qu'elle se manifeste pendant une période prolongée, elle peut favoriser le développement de maladies telles que les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes, les maladies neurologiques et le cancer.
Aussi simple que cela puisse paraître, l'un des principaux moyens de prévenir ou de combattre l'inflammation chronique consiste à adopter un régime alimentaire riche en fruits, légumes, céréales non raffinées, graisses non saturées et protéines maigres. Les recherches appuient cette recommandation plus que tout autre régime alimentaire en vogue.
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Le profil nutritionnel de la courge, notamment, fait d'elle un excellent allié dans la lutte contre l'inflammation chronique. Remplacer les glucides raffinés, tels que les pâtes blanches ou le pain, par une courge poivrée cuite au four au dîner, ou troquer les céréales sucrées au petit-déjeuner contre un pudding maison à la citrouille et aux graines de chia, peut t'apporter tous les bienfaits mentionnés ci-dessus. Substituer régulièrement ces aliments peut aider à prévenir les maladies chroniques liées à l'inflammation.
Comment consommer les courges ?
Tout dépend des goûts de chacun, de l'accessibilité et de la commodité de la cuisine. Le potiron en conserve, le seul ingrédient devant être le potiron, est un moyen facile et abordable d'inclure la courge dans ton régime alimentaire. On peut les incorporer dans des smoothies, ou les mélanger avec des flocons d'avoine ou du yaourt grec nature pour un petit-déjeuner saveur citrouille.
Peler et couper la courge butternut peut être pénible, mais ça permet de la faire rôtir facilement. Il suffit de l'assaisonner avec du sel et du poivre et de la déguster rôtie seule, accompagnée d'une salade ou mixée dans une soupe. Les courges surgelées sont tout aussi nutritives et peuvent aussi t'éviter de passer par la case cuisine.
Conseil de pro : cuisiner une courge delicata farcie, ça te tente ? Coupe la courge en deux, retire les graines et fais-la rôtir avec ta garniture préférée (viande hachée, tofu, pois chiches ou lentilles, par exemple). N'oublie pas que pour bénéficier des nombreux bienfaits de la courge (caroténoïdes et vitamine A), tu dois consommer ta courge avec une matière grasse telle que de l'huile d'olive, des noix, des graines ou un produit à base de lait entier.
Rédaction : Sydney Greene, titulaire d'une Maîtrise en sciences et diététicienne agréée