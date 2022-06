Au-delà de la coupe : Michelle Li se démarque grâce à son style

J'ai passé les premières années de mon enfance à Greenwood, dans l'Indiana, entourée de Blancs. Mes parents avaient immigré de Chine, et nous étions plus ou moins la seule famille asiatique. J'ai toujours eu l'impression d'être à l'écart. Ensuite nous avons déménagé à Carmel, où il y avait beaucoup plus d'Asiatiques. C'était appréciable, mais j'avais aussi envie de me démarquer. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la mode et à comment l'utiliser pour me sentir spéciale et différente. Mes amis et moi, on adorait créer nos tenues. On passait une brassière de sport sur un t-shirt, et on avait l'impression d'être excentriques et funky. Ça m'a vraiment permis d'acquérir un goût pour la superposition et l'art de composer un style.