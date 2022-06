Lorsqu'il s'agit de chaussures et de vêtements pour enfant, rien n'est plus important que le confort. S'ils ne sont pas confortables, ils ne seront pas portés. Mais qui dit confort ne veut pas dire transiger sur le style, même pour les tout-petits.



Si vous cherchez des sneakers, optez pour des modèles présentant un excellent amorti et fabriqués à partir de matières souples. Le pied d'un enfant peut grandir d'une demi-taille tous les 2 à 4 mois, il a donc vraiment besoin de chaussures qui s'étirent un peu et évoluent avec lui. Les enfants sont également plus à l'aise lorsqu'ils ont de la place pour remuer les orteils. Les chaussures Nike ont toutes ces caractéristiques. Et en plus d'être confortables, elles osent également quelques touches de couleurs pour que les enfants puissent montrer un peu de leur personnalité lorsqu'ils courent, sautent et jouent.



Tout comme les chaussures, les vêtements pour enfant doivent être confortables. Les enfants ont une préférence marquée pour les textures et les vêtements tout doux. Le tissu Fleece est un excellent choix, même pour les vêtements de sport. Il est chaud, facile à laver et à superposer. Optez pour un pull ou un sweat à capuche en tissu Fleece, équipé d'un zip sur toute la longueur et d'une grande poche kangourou. Coup de cœur assuré !



Si l'enfant commence à explorer son côté sportif, songez à des chaussures pouvant faire double emploi, qui fonctionnent aussi bien au quotidien que les jours de match. Les chaussures équipées de semelles en caoutchouc offrent plus d'adhérence, et le mesh respirant garantit plus de fraîcheur aux pieds. Les chaussures dotées d'un strap réglable contribuent à maintenir le pied bien en place lorsque l'enfant dribble, court d'un bout à l'autre du terrain ou grimpe à l'assaut des jeux du parc.