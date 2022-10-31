Cinq activités automnales amusantes pour transpirer

Cinq activités automnales amusantes pour garder la forme
Sport et activité
Des coachs personnels certifiés vous proposent des activités automnales populaires qui peuvent aussi vous aider à rester en forme.
Lorsque les températures commencent à chuter, il est souvent tentant de se blottir chez soi et de ne rien faire. Mais si le repos est essentiel pour la santé physique et mentale, il est tout aussi important de continuer à bouger. On pense souvent que les mois plus frais offrent moins d'occasions de se dépenser en plein air, mais il existe de nombreuses activités automnales amusantes qui vous feront transpirer... sans même avoir l'impression de faire de l'exercice.
Le guide Physical Activity Guidelines for Americans recommande aux adultes de réaliser au moins 150 minutes d'activité physique d'aérobie d'intensité modérée (comme la marche rapide, le yoga ou le jardinage), ou 75 minutes d'activité physique à forte intensité (comme le running, la corde à sauter, la natation et le vélo) chaque semaine, ou une combinaison des deux. Pour les enfants et adolescents, la recommandation est de consacrer au moins 60 minutes par jour à une activité d'intensité modérée à soutenue. La pratique régulière d'une activité physique peut être bénéfique pour votre santé en réduisant le risque de développer des maladies telles que le diabète, les pathologies cardiaques et le cancer.
Si vous êtes en quête d'activités agréables pour continuer à bouger en extérieur pendant l'automne, découvrez nos six méthodes pour transpirer, recommandées par des coachs personnels certifiés. Selon votre niveau de forme actuel, vos antécédents médicaux et d'autres facteurs, toutes ces activités exigeront un effort d'intensité modérée. Pourquoi ? La majorité d'entre elles vous obligent à marcher et, dans certains cas, à porter des objets lourds, comme de grosses citrouilles ou des sacs de pommes.
Toutefois, quelques-unes des activités automnales énumérées ci-dessous entrent dans la catégorie des exercices à forte intensité, puisqu'elles nécessitent de courir et de sauter. Vous vous demandez si les exercices ci-dessous sont adaptés à vos besoins ? N'hésitez pas à consulter votre médecin ou tout professionnel de santé agréé.
Cinq activités automnales amusantes pour continuer à bouger
1.Partez cueillir des pommes et des citrouilles
Cueillir des pommes ou parcourir un champ de citrouilles peut servir d'entraînement cardiovasculaire et anaérobique.
« Se promener dans un verger, avec son panier de pommes, est un excellent moyen de sortir marcher tout en travaillant sa force et son équilibre », explique Josh Sedgwick, coach personnel certifié par la National Academy of Sports Medicine (NASM).
D'après Kate Meier, coach personnelle certifiée par la NASM et coach de niveau 1 pour le renforcement musculaire aux États-Unis, il vaut mieux porter son panier de pommes ou ses citrouilles plutôt que de les trimballer dans un chariot pour développer sa force musculaire. (Mais si transporter un panier vous paraît trop difficile, n'hésitez pas à utiliser un chariot pour vous soulager un peu).
« Marcher [dans un champ de citrouilles] ne fera peut-être pas battre votre cœur à la façon d'un footing énergique, mais c'est un excellent moyen de rester actif ou même de récupérer après une séance d'entraînement intense », explique Kate Meier.
2.Partez en randonnée
Admirez les superbes feuillages d'automne en vous lançant sur les sentiers pour une randonnée tranquille (ou intense). La randonnée présente de nombreux bienfaits pour la santé. Par exemple, elle peut développer l'endurance, améliorer l'équilibre et renforcer la ceinture abdominale, diminuer le risque de maladie cardiovasculaire, et même réduire le niveau de stress et favoriser la santé mentale dans son ensemble.
« La randonnée est un excellent exercice cardiovasculaire à condition de maintenir un bon rythme, si bien que vous pouvez zapper le tapis de course si vous prévoyez d'aller sur les sentiers », affirme Kate Meier.
Selon Harvard Health, un bon rythme de marche pour stimuler votre rythme cardiaque et vous dépenser se situe entre 4 et 7 km par heure.
(Contenu apparenté : Les cinq avantages (et inconvénients) du running sur un tapis de course selon les experts)
3.Visitez une maison hantée ou un labyrinthe de maïs
Comme la randonnée, une excursion dans un labyrinthe de maïs implique de bouger et de marcher, ce qui peut augmenter votre rythme cardiaque et améliorer votre santé cardiovasculaire. Le fait d'augmenter la fréquence cardiaque pendant l'exercice aide à réduire le taux de cholestérol, à brûler plus de calories et peut même diminuer le risque de développer certaines maladies chroniques.
Le principe est le même dans les maisons hantées (sans compter que vous pourriez aussi ressentir une poussée d'adrénaline naturelle). L'adrénaline est une hormone libérée en situation de stress, susceptible d'accroître la vigilance mentale et de fournir un supplément d'énergie à l'organisme.
« Se frayer un chemin à travers [une maison hantée] apporte les mêmes bénéfices physiques que de marcher à travers un labyrinthe de maïs, tout en étant beaucoup plus distrayant qu'un entraînement classique », explique Josh Sedgwick.
Cela dit, les situations stressantes (comme avoir la frousse dans une maison hantée) peuvent déclencher une cardiomyopathie de stress, également appelée « syndrome du cœur brisé », susceptible de perturber le rythme cardiaque habituel. C'est un élément à garder à l'esprit si vous souffrez de problèmes cardiaques.
4.Essayez le football américain
« La saison du football américain bat son plein. C'est donc le moment idéal pour s'essayer à lancer le ballon en famille ou entre amis, et c'est aussi un excellent moyen de faire du sport », selon Kate Meier. « Courir, lancer le ballon, et sauter... quoi de mieux pour se dégourdir les jambes ? »
Le football américain implique de courir et de sauter, c'est donc une activité physique de forte intensité. Selon Harvard Health, le foot et le basket sont aussi considérés comme des sports à forte intensité. Ce sont donc d'excellentes options, si le football américain n'est pas votre truc.
5.Inscrivez-vous à une course d'automne
Si le football américain ne vous tente pas vraiment, invitez votre famille et vos amis à participer à une course festive de 5 km.
« L'automne est la saison idéale pour se mettre au running, et se fixer l'objectif ambitieux de courir un 5 km dans votre ville peut représenter une excellente motivation », affirme Kate Meier. « Le running est un formidable exercice cardiovasculaire qui contribue à améliorer la santé cardiaque et à perdre du poids. Il faut juste faire attention à commencer en douceur pour éviter de se blesser. »
(Contenu apparenté : Comment augmenter la distance de ses runs sans se blesser selon les experts)
En conclusion
Qu'il s'agisse de cueillir des pommes ou de visiter une maison hantée, toutes sortes d'activités inventives peuvent vous aider à rester en bonne santé. La pratique d'une activité physique contribue à renforcer les os et les muscles, améliore la santé cérébrale, peut aider à réguler le poids, réduit le risque de nombreuses maladies chroniques et augmente l'espérance de vie.
Rédaction : Kiersten Hickman