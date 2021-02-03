ACG Printemps 2021 : Crater Lake, Oregon

Printemps 2021 : Crater Lake, Oregon
Cette saison, nous cherchons la magie, comme celle de Crater Lake, en Oregon. Un seul regard suffit pour être immédiatement envoûté. Le lac le plus profond d'Amérique du Nord garde bien des secrets sous sa surface, dont les magnifiques tons bleutés sauront vous captiver. Pour la première collection de cette nouvelle année, nous avons suivi notre instinct en restant fidèles au principe de superposition qui nous plaît tant. La veste GORE-TEX Misery Ridge, le pull Polartec Wolf Tree et la veste sans manches Rope de Dope PrimaLoft se parent d'une nouvelle palette de couleurs, tandis que la chaussure Mountain Fly se décline en version basse. Et attendez de voir les autres nouveautés de la gamme ACG, telles que le sweat à capuche Wizard Island. Impossible de ne pas tomber sous le charme !
Casquette - Casquette ACG Tailwind ; Vêtement extérieur déperlant - Veste sans manches Rope De Dope Mazama pour Femme ; Vêtement première couche - Haut Wolf Tree Polartec pour Femme ; Bas - Pantalon cargo pour Femme ; Chaussures - Air Nasu GORE-TEX
Bandeau - Bandeau ACG ; Vêtement extérieur déperlant - Veste Misery Ridge GORE-TEX pour Femme ; Chaussures - Nasu GORE-TEX
Vêtement extérieur déperlant - Veste sans manches Rope De Dope pour Homme ; Vêtement intermédiaire chaud - Pull Wolf Tree pour Homme ; Bas - Jupe unie réversible en duvet Rope De Dope pour Femme ; Pantalon de trail pour Homme ; Chaussures - Mountain Fly Low GORE-TEX
Vêtement extérieur déperlant - Veste Misery Ridge GORE-TEX pour Homme ; Vêtement intermédiaire chaud - Pull Wolf Tree pour Homme ; Bas - Pantalon cargo ; Chaussures - Mountain Fly Low GORE-TEX