Weiße Sneaker & Schuhe für Damen

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Nike Initiator
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Nike V5 RNR
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Nike P-6000
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Nike Air Force 1 '07 EasyOn
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Nike Shox TL Schuh (Damen)
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
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Nike Air Max Plus
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Nike Pegasus Premium
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A'Two "White Label LX"
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Nike SB Force 58 Premium Skateboardschuh
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Nike Moon Shoe Original Damenschuh
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
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Nike Tiempo Maestro Elite
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Air Jordan 1 Mid Damenschuh
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Nike Tiempo Street Gato PRM Low-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
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Nike Mercurial Superfly 11 Pro
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Air Jordan 1 Low SE Damenschuh
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Nike SB Heritage Vulc
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Nike Tiempo Maestro Elite
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Nike Mercurial Superfly 11 Pro Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Weiße Sneaker für Damen: cooler Style, flexible Passform

Verpasse deinen Gym-Outfits mit weißen Sneakern für Damen ein leistungsstarkes Upgrade. Diese Styles kombinieren hervorragenden Komfort mit zuverlässiger Unterstützung: Federnde Polsterungen und Mittelsohlen aus Schaumstoff kreieren ein traumhaftes Tragegefühl, während griffige Sohlen für optimale Traktion sorgen. Zu warme Füße sind dabei gar kein Thema – das vermeiden nämlich die atmungsaktiven Stoffe. Und dank der großen Auswahl an Formen findest du hier alles von auffälligen Chunky Sneakern bis zu cleanen Allroundern. In einer Sache unterscheiden sie sich aber nicht: Diese Performance-Designs unterstützen dich tatkräftig bei wirklich jedem Vorhaben.


Dynamik hinter jeder Bewegung


Ein leichtes Tragegefühl, das nicht nachgibt: Entdecke weiße Schuhe für Damen mit Nike Air-Elementen, die ein dynamisches Abrollen mit optimaler Energierückgabe ermöglichen. Sie wurden dafür entworfen, beim Workout besonders federnd zu wirken und effektiv auf all deine Bewegungen zu reagieren. Maximaler Komfort ist unverzichtbar? Das können wir gut nachvollziehen. Deshalb findest du hier gepolsterte Innensohlen, die ein himmlisch weiches Gefühl unter den Füßen kreieren. Gleichzeitig sorgen Mittelsohlen aus Schaumstoff für die optimale Flexibilität des weißen Damenschuhs, ohne dabei an Stützkraft einzubüßen.


Kühle Frische und maximale Atmungsaktivität


Egal, ob du dich im Fitnessstudio bis ans Limit pushst oder auf dem Gehweg die Kilometer zählst: Wir verhelfen dir zur vollen Konzentration. Hier erwarten dich weiße Turnschuhe für Damen mit gezielt platzierten Mesh-Einsätzen, die genau an den richtigen Stellen für bessere Luftzirkulation und dadurch für maximale Atmungsaktivität sorgen. Noch mehr Luftzufuhr gefällig? Das ermöglichen die Perforationen im Zehenbereich.


Sicherer Halt


Wenn es darauf ankommt, musst du dich auf deine Schuhe verlassen können. Deswegen sind die weißen Damenschuhe von Nike im Mittelfußbereich mit vorgeformten Überzügen ausgestattet – sie kreieren eine eng anliegende Passform und somit mehr Halt. Achte auch auf Designs mit Platten aus thermoplastischem Polyurethan in der Ferse. Sie erzeugen eine bessere Seitenstabilität, damit du beim Auftreten volle Kontrolle über deine Füße hast. Die Außensohlen aus Gummi liefern zudem lang anhaltende Traktion für idealen Halt auf dem Boden. Einige unserer weißen Sportschuhe für Damen haben sogar Rahmen aus Plastik an den Seiten, die ein besonders stützendes Gefühl kreieren.


Styles für jeden Look


Finde weiße Damen-Sneaker, die deinen individuellen Style widerspiegeln. Wähle beispielsweise aus einer Kombination von Echtleder und Kunstleder, die eine strukturierte Optik bei maximaler Strapazierfähigkeit ermöglichen. Die genähten Überzüge sorgen dabei für einen besonders cleanen Look. Oder suchst du nach Varianten mit einer Prise Luxus? Dann solltest du dich bei den Designs mit Veloursleder-Akzenten umschauen. Hol dir ein niedrig geschnittenes Modell für lässige Outfits oder sieh mit einem High Top aus, als kämst du direkt vom Spielfeld. Sei es Golf oder Tennis: Für deine Lieblingssportart haben wir garantiert die richtigen Sportschuhe für Damen in Weiß.


Die größte Challenge: der Umweltschutz


Bist du bereit, mit uns den Planeten zu beschützen? Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, hol dir ein Paar weiße Nike Sneaker für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.