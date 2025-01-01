Sommer-Shorts: der Frischekick für heiße Tage
Sobald die Hitzewelle kommt, sind Sommer-Shorts der Gamechanger schlechthin – sofern es die richtigen sind. Die Performance-Designs von Nike kombinieren schweißableitende Eigenschaften mit Komfort, damit du dich ganz auf deine Ziele konzentrieren kannst. Entdecke verschiedene Silhouetten, in denen du dich frei bewegen kannst, ganz egal, ob du regelmäßig joggen gehst, im Fitnessstudio neue Bestmarken setzen oder in Ruhe entspannen willst.
Schweißableitende Eigenschaften und Stützkraft
In unseren Sommer-Shorts mit Nike Dri-FIT Technologie bist du nicht zu bremsen. Das innovative Material leitet Schweiß von der Haut weg und lässt ihn schnell verdunsten, damit du selbst dann ein frisches Tragegefühl beim Trainieren hast. Doch egal, wie oft du deine Übungen wiederholst – dank Stretch-Taillenbund können deine Shorts nicht verrutschen. Die leichtgewichtige Innenhose punktet mit Stützkraft, ohne dich zu beschweren. Lüftungsöffnungen und Mesh am unteren Ende der seitlichen Einsätze sorgen für Frische und Bewegungsfreiheit.
Materialien gegen Hitze
Sobald du intensiver trainierst, bist du auf Sportswear mit kühlenden Eigenschaften angewiesen. So wie unsere kurzen Sommerhosen aus Seersucker, die sogar tropischen Temperaturen eine luftige Frische entgegensetzen und nicht auf der Haut kleben. Die mit Mesh gefütterten Taschen beulen nicht aus, damit der elegante Look erhalten bleibt. Bewegungsfreiheit geht dir über alles? Dann wirst du unsere leichtgewichtigen Materialien lieben, in denen du dich nach Herzenslust recken und strecken kannst. Achte außerdem auf Materialien mit integriertem UV-Schutz, damit die schädlichen Sonnenstrahlen nicht bis zu deiner Haut vordringen können.
Finde deine perfekte Passform
Du suchst eine Silhouette, die dir richtig gut steht? Bei den Nike Sommer-Shorts wirst du bestimmt fündig. Unsere Modelle mit mittelhohem Bund spürst du kaum auf der Haut, sodass du schnell laufen und dich frei bewegen kannst. Oder möchtest du dich lieber etwas bedeckt halten? Dann greife zu einem Modell mit einem hohen und breiten Stretch-Taillenbund, der einen stützenden Tragekomfort gewährleistet. Wir haben auch Slim-Fit-Modelle im Angebot, die deine Figur betonen und dynamische Looks kreieren. Mit einem weiter geschnittenen Design wiederum bleibst du flexibel für alles, was dir das Leben gerade bietet. Werdende Mütter dürfen sich über Umstands-Shorts freuen, die dem wachsenden Baby-Bauch viel Stützkraft bieten.
Details machen den Unterschied
Selbst kleinste Details können eine große Wirkung entfalten. Entdecke die praktischen Seitentaschen unserer kurzen Sommerhosen. Darin kannst du wichtige Dinge verstauen, die du immer griffbereit haben willst. Zusätzliche Sicherheit bieten Gesäßtaschen mit Reißverschluss, in denen du Smartphone oder Schlüssel sicher aufbewahren kannst. Dank innen und außen platziertem Kordelzug lässt sich die Passform individuell anpassen. Der Stretch-Taillenbund liegt zudem flach auf der Haut und sorgt für einen mühelos dynamischen Look.
Beteilige dich an unserer Mission
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf unserer Sommer-Shorts auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Und dies ist nur eine von vielen Maßnahmen, mit denen wir dieser Herausforderung begegnen.