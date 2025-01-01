Hosen für den Sommer: cooler Style, selbst bei Hitze
An heißen Tagen behältst du mit unseren Sommerhosen einen kühlen Kopf (und kühle Beine, natürlich). Entdecke unsere Performance-Designs aus angenehm weichem Jersey und unsere innovativen Wanderhosen mit UV-Schutz. Unsere Kompressionsleggings punkten bei Hitze mit mitteldicken Materialien, die auch bei Squats blickdicht bleiben und die Figur formen. So kannst du dich ganz darauf konzentrieren, bis ans Limit zu gehen.
Komfort während des gesamten Trainings
Unsere Hosen für den Sommer aus weichen Materialien passen sich all deinen Bewegungen an, während du beim Sport alles gibst. Unsere Sommer-Tights sitzen beispielsweise eng – sie schmiegen sich quasi an den Körper an. Da sie weniger Nähte habe, fühlen sie sich geschmeidiger an und scheuern nicht so sehr. Weite, elastische Taillenbünde sorgen zugleich dafür, dass selbst bei Squats oder Lifts alles an Ort und Stelle bleibt. Die Sommerhose soll etwas lockerer sitzen? Dann schau dir unsere Modelle mit Bootcut oder ausgestelltem Bein an – perfekt für HIIT oder Yoga. Dank blickdichter Materialien bleiben alle Körperstellen bedeckt, ohne dabei auf einen coolen Look zu verzichten.
Ohne Schweiß kein Preis
Bei warmem Wetter ist Performance-Kleidung aus atmungsaktiven, feuchtigkeitsableitenden Materialien gefragt. Einige unserer Sommer-Leggings sind mit Mesh-Einsätzen an den Waden ausgestattet, damit die Luft zirkulieren kann. So genießt du auch bei intensiven Workouts ein kühlendes Tragegefühl. Außerdem findest du bei Nike Sommerhosen mit unserer berühmten Dri-FIT Technologie. Das innovative Material leitet Schweiß schnell von der Haut weg – damit du selbst bei fordernden Einheiten trocken bleibst.
Jogginghosen, die mehr können
Egal zu welcher Jahreszeit: Für den morgendlichen Lauf oder zum Aufwärmen brauchst du Kleidung, die du bei Bedarf schnell ausziehen kannst. Unsere Auswahl an Hosen für den Sommer umfasst zeitlose Modelle aus mittelschwerem Fleece und vielseitigem French Terry. Diese leichten Materialien mit hohem Baumwollanteil sind ideal für wärmeres Wetter, da sie von Natur aus atmungsaktiv und feuchtigkeitsabsorbierend sind. Sie fühlen sich außen glatt an und haben innen winzige, ungebürstete Schlaufen für eine weiche Haptik.
Hochwertige Kleidung für legendäre Abenteuer
Nike Sommerhosen sind für alle gemacht, die gerne unterwegs sind und Neues entdecken. Leichte, UV-undurchlässige Designs schützen dich vor Sonnenstrahlen, ohne dass sie auftragen. Achte auf Modelle mit einem integrierten, elastischen Bund und einem innen liegenden Kordelzug für eine perfekte Passform. Dank Bungee-Kordelzügen am Saum kannst du die Passform individuell anpassen. Außerdem gibt es bei uns auch Sommerhosen mit wasserabweisender Beschichtung, damit du auch bei nassem Wetter trocken bleibst.
Kleine Details, großer Unterschied
Egal, ob du auf der Suche nach Leggings für den Sommer, Wanderhosen oder Trainingshosen bist – unsere Designs überzeugen mit vielen durchdachten Details. Taschen findest du bei zahlreichen unserer Styles – von tiefen Taschen mit Druckknöpfen an unseren Hosen bis hin zu Taschen auf der Rückseite unserer Sommer-Leggings, die eine schlanke Silhouette kreieren. Dank Reißverschlüssen sind deine Wertsachen beim Training sicher verstaut.
Im Rennen um den Planeten
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft unseres Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Sommerhosen von Nike mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Kleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.