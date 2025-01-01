Sommer-T-Shirts: hitzefrei durch den Tag
Bleib cool, trocken und frisch – unsere Sommer-Tops können bei deinem Pensum nämlich locker mithalten. Dank atmungsaktiver, locker geschnittener Designs kannst du dich selbstbewusst bewegen und selbst bei Hitze intensiv trainieren. Entdecke eine Vielzahl an Silhouetten, darunter klassische ärmellose Designs und Tanktops, die wie geschaffen sind für die Sommermonate. In puncto Farbe ist für jeden Geschmack etwas dabei – von klassischem Schwarz über neutrale Naturtöne bis zu kräftigen Farben, die den Spirit des Sommers widerspiegeln.
Keine Angst vorm Schwitzen
Und hier kommen unsere Sommer-T-Shirts mit Nike Dri-FIT Technologie ins Spiel. Dieses intelligente Material leitet den Schweiß von der Haut weg, damit er schnell verdunsten kann. So genießt du stets ein trockenes Tragegefühl – sogar dann, wenn du beim Training all-in gehst. Achte auch auf die gestickten Ösen unter den Armen, die die Luftzirkulation erhöhen und genau die Körperstellen kühlen, die am schnellsten erhitzen.
Performance auf Abruf
Lass dich beim Training durch nichts ablenken. Profitiere von einem superleichten Tragegefühl und entscheide dich für ein Sommer-Top aus Seersucker. Mit seiner leichten Struktur, die den Körper schneller abkühlen lässt, ist dieses weiche Material ideal für heiße Tage. Wer viel Wert auf eine optimale Luftzirkulation legt, liegt mit einem ärmellosen Sommer-Oberteil aus Mesh goldrichtig. Fans von softer Baumwolle haben außerdem reichlich Auswahl an luftigen Modellen für den Alltag. Baumwolle in schwerer Qualität fühlt sich wiederum etwas dicker an und eignet sich für alle, die in den kühleren Abendstunden trainieren wollen.
Immer flexibel bleiben
Bewege dich uneingeschränkt, egal, welche Challenge gerade auf dich wartet. Unser Sortiment umfasst Sommer-T-Shirts mit Zwickel unter den Armen, die dir mehr Bewegungsfreiheit geben, sodass du dich beliebig recken und strecken kannst. Ein relaxter Look ist dir besonders wichtig? Dann schau dir unbedingt unsere lässigen Oversized-Modelle an. Überschnittene Schultern und ein besonders lockerer Fit kreieren die ultimativ entspannte Silhouette, während das verlängerte Rückenteil für zusätzliche Abdeckung sorgt. Ein figurbetontes Cropped Sommer-Top verleiht dir hingegen eine dynamische Ausstrahlung und liegt zudem kaum spürbar auf der Haut.
Mühelos zu kombinieren
Die Sommer-Tops von Nike sind genauso vielseitig wie deine Persönlichkeit. Ein Wende-Shirt, das dir zwei Looks in einem schenkt, ist das perfekte Basic für dein Schönwetter-Training. Klassisch geschnittene T-Shirts sind so zeitlos wie praktisch, denn als typisches Layering-Piece können sie bei jeder Temperatur zum Einsatz kommen. Um dir das Layering zu erleichtern, wähle eine figurbetonte Silhouette. Doch ganz egal, für welchen Style du dich entscheidest: Die flachen Nähte minimieren das Scheuern auf der Haut und du kannst dich ungestört darauf konzentrieren, dein Bestes zu geben.
Beteilige dich an unserer Mission
Zum Schutz unseres Planeten müssen wir alle einen Beitrag leisten. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf unserer Oberteile für den Sommer auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Wir haben unser Ziel zwar noch nicht erreicht, sind aber auf dem besten Weg dorthin.