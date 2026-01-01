Kleider für den Sommer: beweg dich mit Stil
In unseren bequemen Sommerkleidern fühlst du dich den ganzen Tag über frisch. Während sich die weichen Stretch-Materialien deinen Bewegungen anpassen, sorgen atmungsaktive Eigenschaften dafür, dass du bei der nächsten Challenge konzentriert bei der Sache bleibst. In einem Modell mit integrierter Stützkraft kannst du sogar bedenkenlos deine Grenzen austesten. Dank verschiedener Silhouetten, Passformen und Rocklängen findest du bestimmt dein Lieblingsmodell.
Hitze? Kein Problem!
Sobald die Temperaturen steigen, ist ein Frischekick das Maß aller Dinge. Deshalb sind unsere Sommerröcke aus luftigen Stoffen gefertigt, die dich nicht beschweren. Elastischer Strick ebenso wie alle anderen Stretch-Materialien liegen vor allem angenehm auf der Haut. Verbringst du den lieben langen Tag in der Sonne? Achte auf unsere Sommerröcke, die jede mit Stoff bedeckte Körperstelle vor UV-A- und UV-B-Strahlen schützen. Egal, für welchen Style du dich entscheidest: Freu dich auf ein atmungsaktives Nike Sommerkleid mit hohem Tragekomfort.
High-Performance-Style
Gerade bei einem Fitness-Outfit ist es superwichtig, dass alles gut beim Training sitzt. In unserer Sommerkollektion findest du deshalb auch Sommerkleider mit integrierten Shorts. Dieses blickdichte Design ist wie ein doppelter Boden – eine Extraportion Sicherheit, damit du dich einzig auf deine Performance konzentrieren kannst. Die Taschen sind mit Mesh gefüttert, um zu verhindern, dass unschöne Beulen entstehen. Du willst bei jedem Wetter trainieren? Die Nike Sommerkleider aus leichtgewichtigem, strukturiertem Nylon schützen dich auch bei Regen.
Individueller Tragekomfort
Träumst du von einer Passform, die sich so anfühlt, als wäre sie nur für dich gemacht? Diesen Wunsch können wir dir locker erfüllen. Mit den verstellbaren Bungee-Schnüren an der Taille kannst du deine Nike Sommerröcke und -kleider nämlich individuell anpassen. Zieh sie eng an, um deine Figur zu betonen, oder lockere sie nach Belieben, um einen lässigen Look zu erzeugen. Auch mit dem Druckknopfverschluss kannst du deinen Style ändern, wann immer dir danach ist. Trage sie offen, um ein luftiges Tragegefühl zu genießen, oder schließe sie, wenn du dich lieber bedeckt halten willst.
Wohlfühlzeit beim Training
Jede Sportlerin verdient es, sich wie eine Königin zu fühlen. Deshalb sind unsere Kleider für den Sommer in verschiedenen Silhouetten und Passformen erhältlich. Darunter Röcke mit mittelhohem Bund, die sich deinen Bewegungen anpassen, und Minikleider, die dir uneingeschränkte Bewegungsfreiheit gewährleisten. Egal, welcher Style dir lieber ist: Der kultige Nike Swoosh ist allgegenwärtig – unser Zeichen für Premium-Qualität.
Beteilige dich an unserer Mission
Zum Schutz unseres Planeten müssen wir alle einen Beitrag leisten. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf unserer Sommerkleider auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Wir haben unser Ziel zwar noch nicht erreicht, sind aber auf dem besten Weg dorthin.