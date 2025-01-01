Sommerkleidung(215)

Sommer-Outfits: push dich bis zur Höchstleistung

Wenn die Sonne lacht, sorgt unsere hochwertige Sommerkleidung für angenehme Frische. Wir verwenden leichte, atmungsaktive Stoffe, die optimale Luftzirkulation um deinen Körper herum ermöglichen. Gleichzeitig versprechen ergonomische Silhouetten hervorragende Bewegungsfreiheit. Shoppe ärmellose Oberteile und Shorts, wenn ein maximales Frischegefühl wichtig ist, oder langärmelige T-Shirts und lange Hosen für zusätzlichen Schutz vor der Sonne.


Angenehm kühles Tragegefühl


Bei Nike verstehen wir, dass das Streben nach der Höchstleistung auch mal schweißtreibende Workouts erfordern kann. Deswegen fertigen wir unsere Kleidung für den Sommer mit der ausgezeichneten Dri-FIT Technologie an. Diese Gewebe sind aus speziell entwickelten Fasern gefertigt, die Feuchtigkeit von der Haut ableiten. Der Schweiß wird dann an die Oberfläche des Stoffes transportiert, damit er schneller verdunstet. Das Resultat? Lang anhaltende Frische – und dementsprechend auch lang anhaltende Konzentration. Wenn du nach besonders bequemen Sommer-Outfits suchst, hol dir Modelle mit Mesh-Einsätzen. Wir platzieren diese in Bereichen mit hoher Hitzeentwicklung, um genau an diesen Stellen eine bessere Luftzirkulation zu ermöglichen.


Schütze deine Haut vor der Sonne


Du liebst Laufen? Du bist ein riesiger Hiking-Fan oder kannst von Schlägersportarten gar nicht genug bekommen? Egal, was du vorhast: Wenn es nach draußen geht, solltest du dich vor der Sonne schützen – und daher im Sommer Kleidung mit speziellem UV-Schutz tragen. Sommerbekleidung von Nike unterstützt den Schutz der Haut, die sie bedeckt, indem sie UVA- wie auch UVB-Strahlen blockiert. Achte auch auf praktische Elemente wie Ärmelöffnungen für Daumen, mit denen alles an Ort und Stelle bleibt, sowie zusätzlichen Stretch im Gewebe für optimale Bewegungsfreiheit.


Bestleistung bis in die Füße


Große Erfolge beginnen ganz unten – in diesem Fall mit einem Paar hochwertiger Schuhe aus der Sommer-Kollektion von Nike. Hier findest du verschiedenste Außensohlen, die auf unterschiedliche Sportarten ausgerichtet sind. Leicht strukturierte Profilmuster in der Sohle sind beispielsweise perfekt fürs Training auf Hartböden. Sie sind nicht nur langlebig, sondern liefern auch den nötigen Halt für dein Workout. Das Outdoor-Abenteuer ruft? Unsere Schuhe zum Wandern und Trail-Running sind mit besonderen Kerben im Profil ausgestattet, die auf unebenem Untergrund für zuverlässigen Halt sorgen. Und in Sachen Polsterung erwartet dich hier reaktionsfähiger Schaumstoff, der den Aufprall beim Auftreten gekonnt abfängt. Dies reduziert nicht nur die Muskelermüdung, sondern auch die allgemeine Verletzungsgefahr. Wenn du ein besonders federndes, dynamisches Gefühl haben möchtest, hol dir ein Modell mit unseren innovativen Nike Air-Elementen. Sie sind nicht nur formstabil, sondern geben dir beim Abtreten auch noch hervorragende Energierückgabe.


Strapazierfähige Sommerkleidung für junge Athlet:innen


Wir finden, dass angehende Sportstars die gleiche hochwertige Kleidung wie die Profis, die sie inspirieren, verdient haben. Deswegen stellen wir unsere sommerliche Nike Kleidung für Kinder mit elastischen Stoffen her, die ideale Bewegungsfreiheit versprechen. Aber auch feuchtigkeitsableitende Materialien finden sich hier, damit schweißtreibende Trainingseinheiten nicht zum Überhitzen führen. Und wenn es etwas kälter ist, dann schützen die leichteren Lagen vor kühlen Brisen und speichern zudem die Körperwärme.


Nike Move to Zero


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Du möchtest an dieser Initiative teilhaben? Dann schau dir unsere Nike Sommerkleidung näher an, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.