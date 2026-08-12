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Crosstraining-Schuhe

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Crosstraining-Schuhe: Mehr Power auf dem Weg zur Höchstleistung

Beim Crosstraining dreht sich alles um hochintensives Intervalltraining sowie gezielte, multidirektionale Bewegungen. Es hebt sich damit deutlich von anderen Fitnessprogrammen ab. Wir bei Nike sind stolz darauf, dir speziell für dieses Workout konzipierte Sportschuhe anbieten zu können, die dich auch bei den anspruchsvollsten Trainingseinheiten mit Zuversicht begleiten. Unsere Crosstraining-Schuhe garantieren dir optimale Traktion, Stabilität und Komfort, egal, wie tough du es angehen willst. Konzentriere dich einfach nur darauf, deine Grenzen zu erreichen – um sie dann zu überschreiten.

Performance-Außensohlen: Erfolg fängt ganz unten an

Damit du immer festen Boden unter den Füßen hast, statten wir unsere Crosstraining-Schuhe mit speziell entwickelten Laufsohlen aus. Darunter befinden sich Absätze mit breiter, flacher Ferse für maximale Stabilität sowie flexible Gummisohlen mit Profil, die dich in deinen Bewegungen nicht einschränken. Achte auf Schuhe mit integrierten Platten, die dein Gewicht gleichmäßig verteilen – ideal bei seitlichen Bewegungen und Ausfallschritten, die dein Gleichgewicht auf die Probe stellen. Zum Seilklettern wählst du ein Paar mit Arch Support, der das Fußgewölbe umschließt und hohen Grip gewährleistet, während du immer höher kletterst. Und weil jedes Gramm zählt, haben wir uns für leichte Materialien und ein reduziertes Design entschieden, sodass deiner Beweglichkeit keine Grenzen gesetzt sind.

Gepolsterte Innensohlen: Grenzenlose Bewegungsfreiheit

Von der ersten Kniebeuge bis zum Kreuzheben am Schluss: Durch die immer wieder mit hoher Intensität durchgeführten Bewegungen werden die Gelenke beim Crosstraining stark beansprucht. Deshalb sind Nike Schuhe für Crosstraining mit einer reaktionsfreudigen Dämpfung ausgestattet, wodurch du schneller agieren kannst und für jeden Schritt oder Sprung gewappnet bist. Der Nike React-Schaumstoff kombiniert eine hervorragende Stoßdämpfung mit außergewöhnlich starker Energierückgabe und sorgt für ein federndes, nahezu schwereloses Tragegefühl, das dich bei hohem Tempo unterstützt. Die Nike Air-Elemente wiederum garantieren zusätzlichen Schutz an der Ferse, was dir beim Heben schwerer Gewichte und intensiven Cardio-Intervallen zugutekommt.

Leichtes Obermaterial: Cool bleiben

Cross-Workouts sind herausfordernd. Es geht um das gezielte Auspowern deines Körpers – Schwitzen inbegriffen. Deswegen sind unsere Crosstraining-Schuhe mit atmungsaktivem Obermaterial versehen. Deine Füße bekommen dadurch Luft und du kannst dich ganz auf deine nächste Übung konzentrieren. Leichtes Mesh sorgt für zusätzliche Belüftung und ein stützendes, aber dennoch flexibles Tragegefühl. So kannst du dich in jede Richtung bewegen, sprinten oder springen. Clevere Details schenken dir zusätzlichen Komfort, darunter strukturierte Overlays in stark beanspruchten Bereichen, damit deine neuen Sportschuhe lange durchhalten, sowie Laschen mit Klettverschluss, die deine Schnürsenkel sichern.

Außergewöhnliche Designs: Stil auf den Punkt gebracht

Du willst deine Limits austesten und gut dabei aussehen. Nike Crosstraining-Trainingsschuhe gibt es daher in verschiedenen Farben und Silhouetten, damit sich dein Style auch in deiner Sportswear widerspiegelt. Einfarbige Designs in leuchtendem Weiß oder zeitlosem Schwarz punkten mit Understatement, während Rot-, Flamingo- oder Goldtöne kräftige Farbakzente setzen. Welcher Look dir auch immer gefällt: Der kultige, unverwechselbare Nike Swoosh auf deinen neuen Schuhen steht für Qualität.

Der Wettkampf unseres Lebens: Move to Zero-Kampagne von Nike

Die einzige Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen, ist der Schutz unseres Planeten. Mit der Move to Zero-Kampagne hat sich Nike ein Ziel gesetzt: Unser Unternehmen soll Netto-Null-Kohlenstoffemissionen und Netto-Null-Abfall produzieren. Wir verwenden daher recyceltes Nylon, das zum Beispiel aus Teppichen und Fischernetzen gewonnen wird. Außerdem haben wir Nike Flyknit erfunden – ein leichtes Obermaterial aus recyceltem Polyester, das aus Plastikflaschen hergestellt wird. Seit 2008 werden zudem alle Nike Air-Elemente aus mindestens 50 % recycelten Materialien produziert. Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht, doch wir kommen ihm immer näher. Hilf uns dabei und mach mit!