Nike Club Fleece Kleidung: clean trifft auf casual
Mit der Nike Club Fleece Kollektion kannst du dich auf maximalen Komfort verlassen. Hol dir Jogginghosen, Hoodies und Crewneck-Sweatshirts aus Loopback-French-Terry und mittelschwerem, gebürstetem Fleece. Premium-Materialien sorgen für ein cleanes Finish, Atmungsaktivität und eine angenehme Haptik – perfekt fürs Gym und entspannte Momente. Entdecke locker geschnittene Shorts, die bis zur Mitte des Oberschenkels reichen, und vielseitige Cargo-Styles mit vielen Taschen.
Unsere Club Fleece Hoodies lassen sich super easy stylen – egal, ob du die Pullover-Variante oder Modelle mit durchgehendem Reißverschluss bevorzugst. Die Standard-Fits geben dir eine etwas schlankere Silhouette, während dir Oversize-Designs richtig viel Bewegungsfreiheit schenken. Freue dich auf überschnittene Schultern für einen stylishen Fall und entspannt geschnittene Styles, die sich ideal zum Layern eignen. Auf der Suche nach dem perfekten Sweatshirt? Unsere Club Fleece Pullover mit Rundhalsausschnitt sind echte Wardrobe-Essentials. Der gestickte Swoosh auf der Brust verleiht dem weichen Fleece einen hochwertigen Look, der einfach jeden Tag funktioniert.
Auch bei den Hosen bietet dir Nike Club Fleece alles, was du brauchst. Du kannst zwischen Jogginghosen mit offenem Saum wählen, die leger über deinen Sneakern liegen, und Modellen mit gerippten Bündchen. Beide Varianten sind im Gesäß- und Oberschenkelbereich relaxt geschnitten und laufen zum Knöchel hin schmal zu. Das mittelschwere, gebürstete Fleece ist außen und innen glatt und fühlt sich besonders kuschelig an. Ein elastischer Bund und ein außen liegender Kordelzug garantieren dir dabei eine Passform, die einfach perfekt sitzt.
Du shoppst für die ganze Familie? Club Fleece gibt es natürlich auch in Kindergrößen. Entdecke gemütliche Hoodies und Sweatshirts mit flauschiger Innenseite – perfekt zum Aufwärmen in kalten Pausen und für Outdoor-Aktivitäten im Winter. Wir haben auch locker fallende, leicht verkürzte Boxy-Sweatshirts, die viel Bewegungsfreiheit zulassen, ohne zu groß zu wirken. Und unser leichtes, innen gebürstetes Fleece fühlt sich auf zarter Kinderhaut besonders angenehm an.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Club Fleece Kleidung mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.