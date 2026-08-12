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Club Fleece Hoodies & Sweatshirts

(82)
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie für Herren
+4
Nike Club
Fleece-Hoodie für Herren
64,99 €
Nike Club
Nike Club French Terry-Hoodie (Herren)
Nike Club
French Terry-Hoodie (Herren)
64,99 €
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
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Nike Club
Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
69,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear Club Fleece
Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie für ältere Kinder
+9
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie für ältere Kinder
44,99 €
Nike Club
Nike Club Herren-Rundhalsshirt aus French Terry
Nike Club
Herren-Rundhalsshirt aus French Terry
59,99 €
Türkei 2026 Fleece
Türkei 2026 Fleece Nike Club-Hoodie (Herren)
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Nike Club-Hoodie (Herren)
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
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Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
59,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
54,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
54,99 €
Kroatien 2026
Kroatien 2026 Nike Club-Hoodie (Herren)
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Nike Club-Hoodie (Herren)
69,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Nike Club
Nike Club Fleece-Rundhalsshirt für Herren
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Fleece-Rundhalsshirt für Herren
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Nike Club
Nike Club French-Terry-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
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French-Terry-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
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Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Athletic
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
54,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt für ältere Kinder
+2
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt für ältere Kinder
39,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie mit lockerem Viertelreißverschluss (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie mit lockerem Viertelreißverschluss (ältere Kinder)
54,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Hoodie (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Club
French-Terry-Hoodie (ältere Kinder)
49,99 €
Paris Saint-Germain Home City Side
Paris Saint-Germain Home City Side Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
Paris Saint-Germain Home City Side
Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
59,99 €
Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
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Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
89,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
54,99 €
WNBA All-Star Weekend
WNBA All-Star Weekend Nike Basketball-Hoodie
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Nike Basketball-Hoodie
89,99 €
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Dri-FIT Golfoberteil aus Fleece (Damen)
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Dri-FIT Golfoberteil aus Fleece (Damen)
69,99 €
Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion Hoodie für ältere Kinder
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Hoodie für ältere Kinder
59,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
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French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
59,99 €
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike Fußball-Hoodie aus French Terry mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Fußball-Hoodie aus French Terry mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
54,99 €
Team 31
Team 31 Nike Club Fleece-Rundhalsshirt (Herren)
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Nike Club Fleece-Rundhalsshirt (Herren)
69,99 €
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
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Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
69,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Strickjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
Strickjacke für ältere Kinder
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Ja Nike Club
Ja Nike Club Herren-Basketball-Hoodie
Ja Nike Club
Herren-Basketball-Hoodie
84,99 €
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Fleece-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Fleece-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
64,99 €
Nike Club
Nike Club French-Terry-Hoodie für Herren
Nike Club
French-Terry-Hoodie für Herren
74,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
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French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
99,99 €
Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Tottenham Hotspur City Side
Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
89,99 €
Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
Tottenham Hotspur City Side
Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
59,99 €
Team 31 Club
Team 31 Club Nike NBA-Hoodie für Herren
Team 31 Club
Nike NBA-Hoodie für Herren
74,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie (ältere Kinder)
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie (ältere Kinder)
49,99 €
FC Chelsea City Side
FC Chelsea City Side Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
FC Chelsea City Side
Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
59,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie
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Hoodie
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Nike Club Fleece
Nike Club Fleece French-Terry-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder
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French-Terry-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder
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Inter Mailand Club
Inter Mailand Club Nike Fußball-Hoodie (Herren)
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Nike Fußball-Hoodie (Herren)
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Boston Celtics Club
Boston Celtics Club Nike NBA-Hoodie für Herren
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Golden State Warriors Club
Golden State Warriors Club Nike NBA-Hoodie für Herren
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Chicago Bulls Club
Chicago Bulls Club Nike NBA-Hoodie für Herren
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Nike NBA-Hoodie für Herren
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Cleveland Cavaliers Club
Cleveland Cavaliers Club Nike NBA-Hoodie (Herren)
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Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club Nike NBA-Hoodie für Herren
Memphis Grizzlies Club
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Milwaukee Bucks Club
Milwaukee Bucks Club Nike NBA-Hoodie für Herren
Milwaukee Bucks Club
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New York Knicks Club
New York Knicks Club Nike NBA-Hoodie (Herren)
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
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Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike Fußball-Hoodie aus French Terry mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
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Team 31
Team 31 Nike Club Fleece-Rundhalsshirt (Herren)
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Nike Club Fleece-Rundhalsshirt (Herren)
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FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Nike Football Hoodie aus French Terry (Herren)
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Strickjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
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Ja Nike Club
Ja Nike Club Herren-Basketball-Hoodie
Ja Nike Club
Herren-Basketball-Hoodie
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Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Fleece-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Club
Nike Club French-Terry-Hoodie für Herren
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Nike Club Rules
Nike Club Rules French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
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French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
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Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Tottenham Hotspur City Side
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Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
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Team 31 Club
Team 31 Club Nike NBA-Hoodie für Herren
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Nike Sportswear Club Fleece Hoodie (ältere Kinder)
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FC Chelsea City Side
FC Chelsea City Side Nike Fleece-Fußball-Hoodie (ältere Kinder)
FC Chelsea City Side
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Nike Club Fleece
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Chicago Bulls Club
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Cleveland Cavaliers Club
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Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club Nike NBA-Hoodie für Herren
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Milwaukee Bucks Club
Milwaukee Bucks Club Nike NBA-Hoodie für Herren
Milwaukee Bucks Club
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New York Knicks Club
New York Knicks Club Nike NBA-Hoodie (Herren)
New York Knicks Club
Nike NBA-Hoodie (Herren)
74,99 €

Nike Club Fleece Sweatshirts & Hoodies: Komfort ist das Ziel

Trainieren oder lieber entspannen? Egal, denn in einem Nike Club Fleece Hoodie ist jeder Move ein Wohlfühlmoment. Unsere Designs für Herren, Damen und Kinder sind außen geschmeidig glatt und innen flauschig weich. Ein leichtgewichtiges Fleece-Sweatshirt ist zudem das ideale Layering-Piece, wenn dir nach etwas mehr Wärme zumute ist. Wir haben auch Sweatshirts aus gebürstetem Fleece in mittelschwerer Qualität, die nicht nur wärmen, sondern auch ihre Form bewahren – mit einer aufgerauten, fühlbar soften Innenseite. Wie wäre es mit einem Design, das den kuscheligen Komfort von Fleece mit der Haptik von Jersey verbindet? Dann achte auf Hoodies und Jogginghosen aus French Terry. Die ungebürsteten Schlingen auf der Innenseite sorgen für eine weiche, atmungsaktive Textur.


Nike Club Fleece Hoodies gibt es in verschiedenen Passformen, sodass du bestimmt das richtige Modell findest. In einem Oversize-Design genießt du ultimative Entspannung, die dir deine Regenerationsphasen versüßt. Falls dir Bewegungsfreiheit am wichtigsten ist, wähle einen Cropped-Fit-Hoodie, in dem du dich in alle Richtungen strecken kannst. Und wer es lieber klassisch mag, greift zu einem Hoodie zum Überziehen. Freu dich auf geräumige Kängurutaschen, in denen du deine wichtigsten Dinge verstauen kannst. Rippstrick-Bündchen an Saum und Ärmeln kreieren für einen stylishen Look und lassen gleichzeitig keine Wärme entweichen. Du möchtest deine Passform flexibel anpassen können? Dann hast du die Wahl zwischen einem Viertel-Reißverschluss und einem durchgehenden Reißverschluss. Geschlossen speichert er die Wärme und offen getragen kannst du etwas abkühlen. Dank zweilagiger Kapuze, die zusätzliche Isolierung bietet, bleibst du auch bei plötzlichem Nieselregen trocken.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf von Nike Club Fleece Sweatshirts und Hoodies auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.