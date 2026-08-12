Nike Club Fleece Sweatshirts & Hoodies: Komfort ist das Ziel
Trainieren oder lieber entspannen? Egal, denn in einem Nike Club Fleece Hoodie ist jeder Move ein Wohlfühlmoment. Unsere Designs für Herren, Damen und Kinder sind außen geschmeidig glatt und innen flauschig weich. Ein leichtgewichtiges Fleece-Sweatshirt ist zudem das ideale Layering-Piece, wenn dir nach etwas mehr Wärme zumute ist. Wir haben auch Sweatshirts aus gebürstetem Fleece in mittelschwerer Qualität, die nicht nur wärmen, sondern auch ihre Form bewahren – mit einer aufgerauten, fühlbar soften Innenseite. Wie wäre es mit einem Design, das den kuscheligen Komfort von Fleece mit der Haptik von Jersey verbindet? Dann achte auf Hoodies und Jogginghosen aus French Terry. Die ungebürsteten Schlingen auf der Innenseite sorgen für eine weiche, atmungsaktive Textur.
Nike Club Fleece Hoodies gibt es in verschiedenen Passformen, sodass du bestimmt das richtige Modell findest. In einem Oversize-Design genießt du ultimative Entspannung, die dir deine Regenerationsphasen versüßt. Falls dir Bewegungsfreiheit am wichtigsten ist, wähle einen Cropped-Fit-Hoodie, in dem du dich in alle Richtungen strecken kannst. Und wer es lieber klassisch mag, greift zu einem Hoodie zum Überziehen. Freu dich auf geräumige Kängurutaschen, in denen du deine wichtigsten Dinge verstauen kannst. Rippstrick-Bündchen an Saum und Ärmeln kreieren für einen stylishen Look und lassen gleichzeitig keine Wärme entweichen. Du möchtest deine Passform flexibel anpassen können? Dann hast du die Wahl zwischen einem Viertel-Reißverschluss und einem durchgehenden Reißverschluss. Geschlossen speichert er die Wärme und offen getragen kannst du etwas abkühlen. Dank zweilagiger Kapuze, die zusätzliche Isolierung bietet, bleibst du auch bei plötzlichem Nieselregen trocken.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf von Nike Club Fleece Sweatshirts und Hoodies auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.