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Fitnesskleidung zum Nike Black Friday 2026

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Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Strick-Trainingsshorts (ca. 13 cm, Herren)
Nike N.A.C.
Dri-FIT Strick-Trainingsshorts (ca. 13 cm, Herren)
30 % Rabatt
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT Cargohose (Herren)
Bestseller
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT Cargohose (Herren)
30 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
30 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
30 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
28 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
30 % Rabatt
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT Hose mit Reißverschluss am Bündchen für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT Hose mit Reißverschluss am Bündchen für Herren
30 % Rabatt
Nike Primary
Nike Primary Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
Nike Primary
Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
2-in-1-Shorts für Damen
29 % Rabatt
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy Strappy
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Tanktop für Damen
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Trainings-Caprihose (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Trainings-Caprihose (Mädchen)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Gepolstertes, verstellbares Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike One
Gepolstertes, verstellbares Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
30 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
30 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
30 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
30 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
29 % Rabatt
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
29 % Rabatt
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Trainingshose aus Webmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike N.A.C.
Dri-FIT Trainingshose aus Webmaterial (Herren)
30 % Rabatt

Nike Black-Friday-Fitnesskleidung 2026: Power für Performance

Steigere deine sportlichen Leistungen nicht nur am Nike Black Friday mit Fitnesskleidung von Nike. Egal, ob du dich aufwärmen, deine Grenzen austesten oder dich abkühlen willst: Mit der richtigen Gym-Wear kannst du dein Training optimal gestalten. Freu dich auf funktionale Passformen, die dir viel Bewegungsfreiheit lassen, sowie auf ultradehnbare Materialien für noch mehr Komfort. Du gehst immer aufs Ganze und willst alles geben? Unsere feuchtigkeitsableitende Sportbekleidung im Angebot trocknet schnell, sodass du stets frisch bleibst, auch wenn du richtig ins Schwitzen kommst. In den kühlen Morgenstunden sorgen leichtgewichtige Jacken, flauschige Jogginghosen und Thermo-Unterwäsche dafür, dass dir immer warm ist.

Verbessere deine Performance

Atmungsaktivität ist der Schlüssel für ganztägigen Komfort. Also, stöbere in unseren Nike Black-Friday-Angeboten nach Sportbekleidung mit Lüftungseinsätzen, die eine bessere Luftzirkulation ermöglichen. Bei unseren Tanktops mit Cropped Fit und Relaxed Fit sorgen die Zwickel unter den Achseln für maximale Bewegungsfreiheit. Unterwäsche und Baselayer mit Kompressionseigenschaften schmiegen sich hingegen eng an deinen Körper an und geben dir so die Extraportion Halt, die du suchst. Dank integriertem Slip sind unsere 2-in-1-Shorts sowohl blickdicht als auch bequem, während unsere Sport-BHs mit unterschiedlicher Stützkraft punkten, von leichtem bis zu starkem Halt. Unsere Modelle überzeugen durch anpassungsfähige Materialien, die schnell wieder ihre ursprüngliche Form annehmen. Du kannst dich also darauf verlassen, dass du durchgehend einen eng anliegenden Tragekomfort genießen kannst.

Volle Konzentration

Wer mit Vollgas trainiert, kommt unweigerlich ins Schwitzen. Shoppe daher am Nike Black Friday Fitnesskleidung mit bewährter Nike Dri-FIT Technologie. Sie leitet Feuchtigkeit von deiner Haut ab, damit sie schnell verdunsten kann, sodass du stets ein trockenes Tragegefühl hast. In puncto Komfort gibt es aber noch weitere smarte Details: Um Hautreizungen und Scheuerstellen zu verhindern, haben wir zum Beispiel die Nähte auf ein Minimum reduziert. Der breite Stretch-Taillenbund unserer Leggings sowie die Unterbrustbänder unserer Sport-BHs und Cropped Tops gewährleisten zudem eine bequeme Passform, ohne zu zwicken oder einzuengen.

Alles griffbereit

Smartphone, Schlüssel und Earpods müssen während des Trainings sicher verstaut werden – ob du joggen gehst oder Basketball spielst. Jogginghosen, Laufshorts und Gym-Leggings mit vielen Taschen sind die Lösung. In unseren Nike Black-Friday-Angeboten für Sportbekleidung findest du bequeme Leggings mit seitlichen Reißverschluss- oder Einstecktaschen. Viele Modelle haben zusätzlich noch versteckte Taschen, etwa hinten am Taillenbund. Jogginghosen mit Rippstrick-Bündchen lassen keine Wärme entweichen, während du die Passform mit dem integrierten Kordelzug individuell anpassen kannst.

Ikonischer Style

Du bist bereit, hart zu trainieren, aber du willst dabei auch gut aussehen? Dafür gibt es zum Nike Black Friday Fitnesskleidung in vielen verschiedenen Farben und Styles. Mit einem Design in klassischem Schwarz oder Weiß kannst du grundsätzlich nichts falsch machen, während du dich mit kräftigen Blockfarben, verspielten Prints und leuchtenden Tönen ins Auge fällst. Wenn dir ein frisches Aussehen besonders wichtig ist, achte auf Gym-Wear mit Nike Stealth Evaporation-Technologie – sie schließt etwaige Feuchtigkeit einfach ein und lässt sie optisch verschwinden. Egal, für welches Modell du dich entscheidest: Freu dich auf geschmeidige Materialien mit blickdichten Eigenschaften und stürze dich voller Selbstvertrauen in dein Training.