Sportkleidung für den Winter

(57)
Geschlecht 
(0)
Kinder 
(0)
Nach Preis anzeigen 
(0)
Sale und Angebote 
(0)
Farbe 
(0)
Kollektionen 
(0)
Sport 
(1)
Training & Fitness
Technologie 
(0)
Marke 
(0)
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance-Langarmshirt mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary NanoKnit
Performance-Langarmshirt mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
74,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
94,99 €
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance-Kapuzenjacke mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary NanoKnit
Performance-Kapuzenjacke mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
30 % Rabatt
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT Cargohose (Herren)
Bestseller
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT Cargohose (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
Bestseller
Nike Pro
Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
37,99 €
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Therma-FIT One
Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
42,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
89,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT Hose mit Reißverschluss am Bündchen für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT Hose mit Reißverschluss am Bündchen für Herren
30 % Rabatt
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Hallenschuh für ältere Kinder
Bestseller
Nike Omni Multi-Court
Hallenschuh für ältere Kinder
30 % Rabatt
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Trainingshose aus Webmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike N.A.C.
Dri-FIT Trainingshose aus Webmaterial (Herren)
30 % Rabatt
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece UV Performance Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Primary Fleece
UV Performance Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und Dri-FIT-Technologie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance Jogger mit Dri-FIT und UV-Schutz für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary NanoKnit
Performance Jogger mit Dri-FIT und UV-Schutz für Herren
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
30 % Rabatt
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Leichte Handschuhe (Damen)
Nike Phoenix Fleece
Leichte Handschuhe (Damen)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
29 % Rabatt
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie (Herren)
Nike N.A.C.
Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
+2
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
37,99 €
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Herren-Fitnesshose mit offenem Saum
Recyclingmaterialien
Nike Therma
Therma-FIT Herren-Fitnesshose mit offenem Saum
30 % Rabatt
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Therma-FIT-Jacke für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Therma-FIT-Jacke für Herren
30 % Rabatt
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Herren-Tights
Recyclingmaterialien
Nike Pro Warm
Herren-Tights
20 % Rabatt

Winter-Trainingskleidung: warmer Tragekomfort

Die Temperaturen fallen wieder? Trainiere weiter in unserer hochwertigen Gym-Kleidung für den Winter. Die Kollektion umfasst weiche, schweißableitende Hoodies mit Reißverschluss, gemütliche Fleece-Jogginghosen und winterfeste Sneaker, die sich perfekt für Spaziergänge bei Nässe eignen. Halte deinen Körper rundum warm: Bei uns findest du auch praktische Accessoires wie Handschuhe, Halswärmer und Beanies. Und um dich noch besser auf eisige Morgenläufe vorzubereiten, setzt du auf gedämpfte Socken mit dicken Frotteesohlen.


Aktualisiere deine Trainingskleidung für den Winter und kombiniere Sweatshirts und Jogginghosen, die mit der Nike Therma-FIT Technologie ausgestattet sind. Das innovative Gewebe reguliert deine natürliche Körpertemperatur und spendet dir bei kaltem Wetter angenehme Wärme. Das Fleecematerial isoliert optimal und liegt super weich auf der Haut – besonders auf der gebürsteten Innenseite. Du trainierst draußen? Dann greife zu einer leichten Kapuzenjacke mit wasserabweisendem Finish, das dich vor plötzlichen Schauern schützt. Halte auch Ausschau nach mühelos verstaubaren Optionen mit integrierter Tragetasche, die du überallhin mitnehmen kannst.


Die Grundlage für Performance in der kalten Jahreszeit? Ein Longsleeve und die dazu passende Leggings aus geschmeidigem Stretch-Stoff, der jede deiner Bewegungen mitmacht. Dank feuchtigkeitsableitender Materialien genießt du bei intensiven Workouts ein trockenes Tragegefühl, während flache Nähte dem Design Dynamik verleihen und Wundreibung vorbeugen. Ob in die Hose gesteckt oder nicht: Anliegende Oberteile mit erweitertem Saum erlauben vielseitige Tragemöglichkeiten.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Unterstütze uns dabei und wähle Trainingskleidung für den Winter mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.