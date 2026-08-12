  1. Nike Black Friday
    2. /
  2. Bekleidung

Kleidung – Nike Black Friday 2026

Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
28 % Rabatt
Nike Academy
Nike Academy Nike Dri-FIT Fußballshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Nike Dri-FIT Fußballshorts für Herren
30 % Rabatt
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT Cargohose (Herren)
Bestseller
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT Cargohose (Herren)
30 % Rabatt
Nike
Nike Basketball-T-Shirt für Herren
Nike
Basketball-T-Shirt für Herren
30 % Rabatt
Nike Swim
Nike Swim Volley Badeshorts (ca. 12,5 cm) mit integriertem Slip (Herren)
Nike Swim
Volley Badeshorts (ca. 12,5 cm) mit integriertem Slip (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
30 % Rabatt
Nike Primary
Nike Primary Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
Nike Primary
Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
29 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
30 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
Nike Sportswear
Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
28 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
30 % Rabatt
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT-Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
29 % Rabatt
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT-Tennisshorts (ca. 15,5 cm (Herren)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Advantage
Dri-FIT-Tennisshorts (ca. 15,5 cm (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-Jogger
Nike Sportswear Club
Herren-Jogger
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
30 % Rabatt
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FIT Fußballhose aus Strickmaterial für Damen
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Jordan Dri-FIT Fußballhose aus Strickmaterial für Damen
30 % Rabatt
Nike Velocity
Nike Velocity 5-Pocket-Golfhose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Velocity
5-Pocket-Golfhose (Herren)
30 % Rabatt
Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Set aus langärmliger Tunika und Leggings (Damen)
Nike Swim Victory
Set aus langärmliger Tunika und Leggings (Damen)
30 % Rabatt
Jordan
Jordan Secret Garden Collegiate T-Shirt (ältere Kinder)
Jordan
Secret Garden Collegiate T-Shirt (ältere Kinder)
19 % Rabatt
Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Leggings mit geradem Schnitt (Damen)
Nike Swim Victory
Leggings mit geradem Schnitt (Damen)
30 % Rabatt

Nike Black-Friday-Angebote für Kleidung 2026: Upgrade für deine Sportswear

Optimiere deine Sport-Outfits ebenso wie deinen Kleiderschrank mit den Black-Friday-2026-Angeboten von Nike. Unsere Modelle zeichnen sich durch innovative Materialien aus, die dich zum Sieg tragen – egal, ob du im Fitnessstudio, auf dem Sportplatz oder in der Halle trainierst. Entdecke unsere Nike Black-Friday-Angebote für Männer, Frauen oder Kinder und finde Sportswear, die Höchstleistungen bringt – genauso wie du.

Nike Technologien für die härtesten Wettkämpfe

Intensive Workouts erfordern Materialien, die den Körper kühlen, damit du dich ganz auf dein Training konzentrieren kannst. Nike Black-Friday-Sportswear mit Dri-FIT Technologie leitet den Schweiß von der Haut ab, damit er schnell trocknen kann. Durch diesen Komfort bist du für alles gewappnet, was dir dein Sport abverlangt. Sportswear aus Nike Breathe Material sorgt mit Belüftungseinsätzen für Kühlung, wobei die warme Luft an schnell erhitzenden Körperstellen nach außen entweichen kann.

Warm-up bei Kälte

Sobald es kühler wird, greifst du zu Sportswear, die dich wärmt. Sweatshirts aus gebürstetem Fleece sind ideal zum Überziehen und halten dich mollig warm. In Hoodies mit Taschen kannst du nicht nur deine Sachen verstauen, sondern auch deine Hände vor der Kälte schützen. Wähle Oberteile mit durchgehenden oder halben Reißverschlüssen, um Wärme und Belüftung zu steuern.

Nike Black-Friday-Kleidung für Wind und Wetter

Mäntel und Jacken von Nike schützen dich bei nasskaltem Wetter. Halte Ausschau nach Nike Black-Friday-Deals für Jacken mit synthetischer Isolierung – sie bieten dir Schutz, behindern dich aber nicht mit zusätzlicher Last. Sportmäntel mit Fleece-Innenfutter schenken dir bei rauen Wetterbedingungen soften Komfort auf die Schnelle. In einem Mantel mit Kapuze für zusätzlichen Schutz vor Regen bist du immer im Trockenen, egal wohin du gehst. Zu den Black-Friday-Angeboten von Nike gehört auch Outdoor-Bekleidung, die speziell für Kinder konzipiert wurde. Ganz egal wie lange sie draußen spielen, die Mäntel und Jacken von Nike halten sie warm.

Sportswear, die sich mit dir bewegt

Mit Nike Hosen, Leggings und Shorts bist du beim Sport optimal geschützt, ohne dass deine Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, denn das strapazierfähige Material sitzt selbst bei langen Strecken noch bequem. Die Hosen unserer Nike Black-Friday-Deals passen sich deinem Körper an, sodass du auch bei Workouts mit hoher Intensität sämtliche Bewegungen ausführen und mühelos mithalten kannst. Oder entscheide dich für Leggings und Strumpfhosen mit Kompressionsdesign: Diese eng anliegende Passform unterstützt dich beim Training, wobei das Stretch-Gewebe dafür sorgt, dass du dich natürlich bewegen kannst, egal, wofür du trainierst.

Kreiere deinen eigenen Look mit Nike Trainingsanzügen

Während du zum Fitnessstudio läufst oder wenn du im Freien trainierst, brauchst du Kleidung, in der du dich wohlfühlst – und die perfekte Passform ist dabei das A und O. Entscheide dich für die aufeinander abgestimmten Trainingsanzüge von Nike. Oberteile und Jogginghosen sind großzügig geschnitten und besitzen genau die richtige Menge an Stretch, sodass dich nichts einschränken kann. Unsere Nike Black-Friday-Sportswear punktet mit Stretch-Taillenbund samt Kordelzug, wodurch die perfekte Silhouette entsteht, während Rippstrick-Bündchen die kalte Luft abwehren. Greife zu einem farblich abgestimmten Trainingsanzug oder kombiniere ihn mit anderen Teilen, um einen eigenen Look zu kreieren, der deinen individuellen Style betont.