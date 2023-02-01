Basketballtrikots: laufe zur Höchstform auf
Ganz gleich, ob du selbst auf dem Spielfeld stehst oder deine Lieblingsmannschaft zum Sieg anfeuerst, mit den Basketballtrikots von Nike holst du immer das Beste aus dir heraus. Freue dich auf coole und unkomplizierte Silhouetten, die dir viel Bewegungsfreiheit schenken, und auf funktionale, ärmellose Designs mit bequemem Halsausschnitt. Dank einer riesigen Auswahl an Größen und Passformen haben wir für alle Basketballerinnen und Basketballer das richtige Outfit.
Bewahre einen kühlen Kopf auf dem Court
Wer beim Basketball bis an die Grenzen geht, kommt unweigerlich ins Schwitzen. Doch egal, wie anstrengend das Spiel wird, dank Dri-FIT Technologie bleibst du in einem Basketball-Jersey von Nike ganz bei der Sache. Die feuchtigkeitsableitenden Fasern leiten den Schweiß von der Haut weg, damit er schnell verdunstet – so kannst du immer auf ein frisches und trockenes Tragegefühl zählen. Atmungsaktives Gewebe sorgt dafür, dass Luft an deine Haut gelangt und schenkt dir auf diese Weise noch mehr Komfort. Dank einer Extraportion Stretch bleibst du während des Spiels ultraflexibel und kannst dich in alle Richtungen frei bewegen, so wie es die Situation gerade erfordert.
Zeige allen, dass du dazugehörst
Verfolgst du das Match im Stream und machst es dir dabei mit deinen Freunden auf dem Sofa gemütlich? Oder feuerst du deine Mannschaft lieber live vor Ort an? Wie auch immer du das Spiel erlebst, in einem Basketball-Teamtrikot von Nike fühlst du dich noch enger mit dem Geschehen verbunden. Entdecke unsere Basketball-Jerseys, die von NBA-Stars inspiriert sind und mit den aktuellen Grafiken und Club-Farben die neue Saison einläuten. Oder magst du es am liebsten ganz klassisch? Dann stöbere in unserer Kollektion nach kultigen Designs aus den Archiven und tritt in die Fußstapfen deiner Idole.
Kleine Details machen einen großen Unterschied
Bei herausragenden sportlichen Leistungen kommt es auf jede Kleinigkeit an. Nike Basketballtrikots werden deshalb mit viel Liebe zum Detail produziert, damit du deine Bestleistung über eine längere Zeit hinweg abrufen kannst. Weite Passformen sorgen für ein angenehmes und ablenkungsfreies Tragegefühl, während ein geteilter Saum noch mehr Bewegungsfreiheit bietet, wenn es darauf ankommt. Achte auf die aufgenähten Club-Labels am Saum ebenso wie auf unseren unverwechselbaren Nike Swoosh – damit stellt dein Outfit auf dem Court alles andere in den Schatten.
Inspiriere jüngere Generationen
Wir finden, dass Kinder die gleiche Profiqualität verdienen wie die Stars auf dem Court, von denen sie sich inspirieren lassen. Deshalb verwenden wir bei unseren Basketballtrikots für Kinder dieselben Performance-Materialien, die wir auch bei unserer Sportswear für Erwachsene einsetzen. Schweißableitende Materialien beispielsweise, die für ein kühles Tragegefühl sorgen und die Konzentration unterstützen, ebenso wie flexibles Gewebe für maximalen Komfort. Und da Kinder und Jugendliche gerne ihren Helden nacheifern, haben wir zahlreiche Basketball-Teamtrikots im Sortiment, die von einigen der legendärsten Mannschaften inspiriert sind.
Für eine bessere Zukunft
Der Schutz unseres Planeten war noch nie so wichtig wie heute – deshalb haben wir bei Nike die „Move to Zero“-Initiative ins Leben gerufen, mit der wir einer CO₂- und abfallfreien Zukunft entgegengehen. Im Rahmen dieses Projekts retten wir jedes Jahr rund eine Milliarde Plastikflaschen vor der Mülldeponie und recyceln sie zu Garnen für unsere Sportswear. Möchtest du auch einen Beitrag leisten? Dann achte beim Kauf von Basketballtrikots auf das Label „Nachhaltige Materialien“.